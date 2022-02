Echo Show 15: Amazons Smart-Display kämpft mit Lieferproblemen

Nach einer mehrwöchigen Vorbestellungsphase ist der Start des Echo Show 15 erfolgt. Amazon-Kunden aus Deutschland müssen sich jedoch auf lange Lieferzeiten einstellen. Wer sich für das neue Smart-Display mit Alexa-Funktionen entscheidet, wird frühestens im Mai 2022 beliefert.

Kalender, To-Do & Co: Die neue Alexa-Schaltzentrale

Ähnlich schnell wie in den Vereinigten Staaten wurden auch die hiesigen Lager geleert, so dass Interessenten derzeit bis zu drei Monate auf einen neuen Amazon Echo Show 15 warten müssen. Ob alle im Vorfeld registrierten Vorbestellungen pünktlich zum heutigen Deutschland-Start ausgeliefert werden konnten, ist bislang nicht bekannt. Im Gegensatz zum US-Markt wird der Verkauf hierzulande allerdings nicht gestoppt. Kunden haben weiterhin die Möglichkeit, das Smart-Display zum Preis von 249,99 Euro zu bestellen.Mit seinem 15,6-Zoll-Display samt Full-HD-Auflösung gehört der Echo Show 15 zu den größten Vertretern der Echo-Familie. Doch anstatt seine Fähigkeiten als Smart-Speaker in den Mittelpunkt zu rücken, soll er als Schaltzentrale für Familien dienen, um ihren privaten und beruflichen Alltag zu erleichtern. Die digitale Pinnwand ist mit diversen Widgets ausgestattet und ermöglicht es unter anderem Kalender zu verwalten, virtuelle Haftnotizen zu erstellen und das Smart-Home zu steuern. Abseits davon ist auch das Streamen von Musik, Filmen und Serien möglich.Doch Amazon sieht den Echo Show 15 nicht nur als Kalender und To-Do-Liste an, sondern auch als Küchenhelfer oder gar als Kunstwerk. An der Wand oder auf einem separaten Ständer platziert, soll das Smart-Display mit Kochrezepten unterstützen oder durch seine Cloud-Anbindung als digitaler Bilderrahmen genutzt werden können. Letzterer ist vor allem für Prime-Mitglieder interessant, die Fotos in unbegrenzter Anzahl im zur Verfügung stehenden Cloud-Speicher lagern und mit dem Echo Show 15 abrufen können. Zusätzlich unterstützt die Alexa-Pinnwand dank Kamera auch Videotelefonate.