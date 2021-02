Justice League: Gewaltiger Trailer zum Snyder-Cut zeigt uns den Joker

Videos automatisch starten

Der sogenannte Snyder Cut von Justice League hat einen neuen Trailer erhalten - und dürfte die Vorfreude der Fans noch einmal in un­ge­ahn­te Höhen treiben, denn die neu geschnittene und erweiterte Fassung scheint im Vergleich zur ursprünglichen Kinofassung mehr als nur eine Schippe draufzulegen.



Bereits vor ein paar Tagen hatte der Regisseur Zack Snyder einen neuen Trailer zu seiner Version der Superheldengeschichte versprochen und diesen pünktlich am Valentinstag dann auch geliefert. In rund zweieinhalb Minuten zeigt das Video reichlich Material mit Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash, die sich zusammenschließen müssen, um die Pläne der Schurken Steppenwolf, DeSaad und Darkseid zu durchkreuzen. Ganz am Ende des Trailers ist erstmals auch Jared Leto in seiner Rolle als Joker zu sehen, der in der Kinofassung gänzlich fehlte.



Zack Snyder's Justice League ist in den USA ab dem 18. März 2021 bei HBO Max zu sehen. In Deutschland hat der Film derweil noch kein Zuhause gefunden, ähnlich wie zuletzt Wonder Woman 1984 könnte dieser aber auch bei Sky landen. Pläne, die Langfassung als Miniserie auszustrahlen, wurden mittlerweile wieder verworfen, sodass Fans das heiß­er­sehn­te Superheldenspektakel nun doch am Stück serviert bekommen - mit einer Laufzeit von rund vier Stunden.