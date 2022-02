Mining-Unlocker für Nvidia-Grafikkarten entpuppt sich als Malware

Ein Unlocker verspricht aktuell, das volle Potenzial von Nvidia-Grafikkarten beim Ethereum-Mining wieder freizuschalten. Verschiedene Publikatonen berichteten auch schon über die Software. Allerdings zeigte sich, dass es sich schlicht um Malware handelt.

Genaue Analyse steht noch aus

Das fragliche Tool wird unter der Bezeichnung "Nvidia RTX LHR v2 Unlocker" angeboten. Laut der Selbstbeschreibung sorgt es dafür, die Mining-Bremse in Nvidias GeForce RTX 30- and RTX A-Serien abzuschalten, so dass die fraglichen Grafikkarten mit voller Leistung für die Arbeit an Kryptowährungen wie Ethereum genutzt werden können. In den letzten Tagen kam es auch zu wohlwollender Berichterstattung, nun aber mussten diese Beiträge wieder zurückgezogen werden.Denn Analysen der Software zeigten, dass deren Entwickler hier vor allem einen Weg suchten, um Nutzern Schadcode unterzujubeln. Die versprochenen Änderungen an der Firmware der Grafikkarte nahm das Tool natürlich nicht vor. Stattdessen schleust der Installer fremden Code in die Powershell der Windows-Systeme ein.Bisher ist noch nicht ganz klar, welche Folgen das für das System des Nutzers hat. Erste Untersuchungen kamen hier zu keinem klaren Ergebnis und es wird davon gesprochen, dass die Malware sowohl als Keylogger dienen kann und auch ein Botnetz zum Mining von Kryptowährungen aufbaut. Weitergehende Analysen dürften hierzu in den kommenden Tagen zu erwarten sein. Der vermeintliche Unlocker ist auf GutHub inzwischen entfernt worden.Nvidia hatte vor einiger Zeit damit begonnen, Hash-Sperren in die Firmware von Grafikkarten, die für den Gaming-Markt gedacht sind, zu implementieren. Dadurch sollte die Stammkundschaft aus dem Spiele-Sektor nicht mehr länger mit gravierenden Engpässen konfrontiert sein, weil die Mining-Betreiber den Markt leerkaufen. Diesen werden als Alternative inzwischen Produkte angeboten, die speziell für das Kryptomining entwickelt wurden.