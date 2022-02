Apple Days: Saturn startet große Rabattaktion für iPhone, iPad & Co.

Saturn veranstaltet die beliebten Apple Days und senkt in seinem Online-Shop die Preise für iPhones, MacBooks, iPads und die Apple Watch. Schnäppchen-Jäger können sich zudem über einen Rabatt auf eine große Auswahl an Zubehör freuen, das im neuen Prospekt zu finden ist.

Die Apple Days finden bei Saturn nur bis zum 22. Februar 2022 statt und konzentrieren sich auf die Bestseller in den Bereichen Smartphones, Tablets, Smartwatches und Audio-Produkte. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden nicht benötigt. Eine versandkostenfreie Lieferung bietet der Online-Shop zudem ab einem Warenwert von 59 Euro an. Ebenso besteht die Möglichkeit, während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort zu reservieren, um seine Apple-Produkte noch früher in den Händen zu halten.Unter den Apple-Angeboten bei Saturn zeigt sich das iPhone 13 mit 128 GB Speicher für nur 815 Euro. Auch das ältere iPhone 12 ist für 777 Euro zu haben. Passend zu den iOS-Smartphones bietet man zudem Netzteile von Anker für 15 Euro oder auch das MagSafe Battery Pack für 89 Euro an. Im Tablet-Bereich steht hingegen das iPad Air im Mittelpunkt, dass in seiner Wi-Fi-Konfiguration mit nur noch 599 Euro zu Buche schlägt. Ebenso erhältlich sind diverse Magic Keyboards, USB-C-Sticks und der Apple Pencil ab 92 Euro. Interessant dürfte hier auch die Alternative Logitech Crayon für nur 49 Euro sein.Wer hingegen auf der Suche nach einer neue Smartwatch ist, erhält die Apple Watch Series 7 mit 45-mm-Diagonale jetzt für 435 Euro. Die Apple Watch SE wird als ebenso gute Lösung für nur 299 Euro angeboten. Abseits davon findet man das MacBook Air mit dem Apple M1-Chip, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB SSD für 966 Euro innerhalb der Rabattaktion von Saturn. Hier wird auch passendes Zubehör verkauft, zum Beispiel die Logitech MX Master 3 als Wireless-Maus "for Mac" für 69 Euro. Abschließend gibt es heute die neuen AirPods der 3. Generation für 175 Euro und den HomePod Mini für 84 Euro.