Diese smarte Lampe bekommen exklusiv nur Google-Mitarbeiter

Pixel-Smartphones, Smart-Home-Hardware und Co.: Google steckt seit Jahren tief im Hardware-Geschäft. Jetzt wird das Sortiment um die Design-Lampe "dLight" erweitert. Die bleibt aber sehr wahrscheinlich exklusiv den Mitarbeitern des Unternehmens vorbehalten.

Google geht ein Licht auf: endlich keine grauen Gesichter mehr

Da steckt noch mehr drin

Für viele Menschen bringt die Corona-Krise veränderte Arbeitsbedingungen mit sich. Auch Google hat viele seine Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Offenbar ist dem Unternehmen dabei aufgefallen, dass wohl die wenigsten Mitarbeiter mit einer Beleuchtung ausgestattet sind, die sie in Videokonferenzen in einem guten Licht erstrahlen lässt. Und was macht man da als Billionen-Dollar-Company? Man lässt einfach ein internes Team eine eigene Lampe entwickeln.Wie 9to5Google berichtet, verdanken wir es dem Designer Ben Gold, dass man auch außerhalb der Google-Entwicklungsabteilung einen Blick auf das "dLight" werfen kann - der Name ist eine Anspielung auf das englische Wort "Delight", also in etwa "Freude" oder "Vergnügen". Gold bestätigt, dass die Lampe von einem internen Team entwickelt wurde und für Google-Mitarbeiter im Inhouse-Store zur Verfügung steht. "Dieses Produkt wird wahrscheinlich nie außerhalb des Unternehmens verkauft werden", so der Designer.Der Grund für die Entwicklung der eigenen Lampe? Google hat intern eine große Initiative gestartet, um die Arbeitssituation im Homeoffice und im Speziellen die Bedingungen rund um Videokonferenzen zu verbessern. Dafür sitzt auf einem runden Sockel eine T-förmige Stange. Das daran angebrachte pillenförmige Lichtelement kann dank eines Gelenks in verschiedenste Positionen gebracht werden. Um die laut Gold "optimale Beleuchtung für Videogespräche" zu erreichen, bietet die Lampe die Möglichkeit, die Farbtemperatur zu justieren.Google hat mit der hauseigenen Lampe aber wohl noch größere Pläne. Wie das entsprechende Dokument der Zulassungsbehörde FCC aufzeigt, ist das "dLight" mit einer Internetanbindung ausgestattet und bringt auch Support für den Google Assistent mit. Laut Gold habe man bei dem Konzern schon Ideen, wie die Möglichkeiten in Zukunft erweitert werden können. "Es erhält Over-the-Air Firmware-Updates und es gibt einen USB-C-Anschluss für ‘zukünftige Erweiterungen'."