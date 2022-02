5 GB im Vodafone-Netz für 5 Euro: LTE-Deal nur wenige Tage verfügbar

Zum Tag der Lieben will Mobilcom Debitel die Herzen der Mobilfunknutzer mit einem Angebot erobern, das nur für wenige Tage verfügbar ist. Der Tarif Green LTE 5 GB im Vodafone-Netz ist zum Valentinstag mit einem Preis von 4,99 Euro ein sehr attraktiver Deal.

Bei diesem Deal-Preis kommen richtig schöne Spar-Gefühle auf

5GB LTE Datenvolumen (21,6 Mbit/s)

Vodafone-Netz

FLAT Telefonie

FLAT EU-Roaming

Freenet Hotspot Flat

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM & flexibler Vertragsbeginn sind möglich

4,99€/Monat statt 21,99€ (77% Rabatt)

(77% Rabatt) 9,99€ statt 19,99€ Anschlusspreis

Anschlusspreis Jetzt schnell das Angebot bei Mobilcom Debitel sichern

Jetzt schnell zuschlagen!

Günstig surfen & Co. im guten Netz

Am Montag, dem 14. Februar, steht der Valentinstag an. Mobilcom Debitel nimmt den Tag der Liebe zum Anlass, um einen beliebten Tarif durch ein befristetes Angebot noch attraktiver zu machen. Schon ab sofort wird mit dem Green LTE 5 GB im Vodafone Netz ein Tarif für alle günstiger angeboten, die zwar auf große Datenvolumen verzichten können, aber nicht auf ein gutes Netz.Wichtigstes Argument ist hier natürlich der reduzierte Preis. Wurde der Tarif bisher mit einem Monatsbetrag von fast 22 Euro berechnet, kommt der Deal mit einem Rabatt von 77 Prozent. Damit zahlen Kunden hier lediglich 4,99 Euro im Monat, bekommen aber dieselbe Leistung geboten. Dazu kommt außerdem ein reduzierter Anschlusspreis in Höhe von nur 9,99 Euro statt 19,99 Euro.Kern des Angebots sind die 5 GB Datenvolumen, die mit bis zu 21,6 Mbit/s im LTE-Netz von Vodafone versurft werden können. Sehr praktisch: Der Zugang zu den Freenet Hotspots ist mit diesem Tarif uneingeschränkt möglich, davon gibt es 50 Millionen in 120 Ländern. Dazu kommen Standards wie Telefonie-Flat, EU-Roaming und VoLTE & WiFi-Call, SMS sind allerdings kostenpflichtig. Mobilcom Debitel bietet auch eine eSIM, außerdem kann der Vertragsbeginn bei Buchung flexibel gewählt werden.Weitere Details: Die Mindestvertragslaufzeit des Angebots beträgt 24 Monate, kündbar 1 Monat zum Laufzeitende. Ab dem 25. Monat gilt dann wieder der Grundpreis von 21,99 Euro, hier ist eine rechtzeitige Kündigung also auf jeden Fall dringend empfohlen, diese ist aber auch nach Ablauf der ersten zwei Jahre jederzeit mit einer Frist von einem Monat möglich.Die Rabattaktion für den Green LTE 5 GB im Vodafone Netz von Mobilcom-Debitel gibt es nur für kurze Zeit mit dem Extra-Rabatt.