Craob: Neues Notebook soll ganz ohne Ports auskommen, drahtlos laden

Ein junges Unternehmen sieht die Zukunft von Laptops in Geräten, die ganz ohne externe Anschlüsse auskommen. Unter dem Namen Craob-X soll bald ein erstes Modell auf den Markt kommen, das per Wireless-Charging mit Energie versorgt wird - und alle Anschlüsse auslagert.

Ports im Ladedock - aber Verbindung zum Laptop unklar

Craob

Die Firma Craob hat erste Bilder und Spezifikationen zu ihrem komplett ohne Anschlüsse konstruierten Notebook veröffentlicht. Rein technisch handelt es sich um ein ganz "normales" Windows-basiertes Notebook. Die Basis bildet also maximal ein Intel Core i7-SoC der 12. Generation mit Intel Xe-GPU, es sind 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine bis zu zwei Terabyte fassende SSD verbaut.Der Bildschirm des Craob-X ist 13,3 Zoll groß und soll nach dem Willen der Entwickler eine 4K-Auflösung bieten. Das Besondere sind die Ports - sie fehlen komplett. Das Craob-X hat weder eingebaute USB-A- oder C-Ports, auch HDMI- oder Audioanschlüsse bzw. ein Kartenleser fehlt. Selbst der Stromanschluss fehlt vollständig.Stattdessen setzen die Entwickler auf ein externes Ladegerät, das ähnlich Apples MagSafe-System mittels Magneten an der Rückseite des Display-Deckels befestigt werden kann. Das Ladedock hat eigentlich nur einen Anschluss - das Stromkabel zur Steckdose. Gleichzeitig funktioniert das Dock jedoch auch als Port-Erweiterung, denn es befinden sich mehrere Anschlüsse und Steckplätze darin.Craob will in seinem Wireless-Charger neben den Ladespulen für die Stromversorgung des Notebooks auch noch mehrere USB-Typ-C-Ports, einen USB-A-Port, Thunderbolt, einen SD-Kartenleser und einen 3,5-mm-Klinkenanschluss integrieren. Eine Frage bleibt dabei allerdings unbeantwortet. So ist offen, wie die Verbindung zwischen dem Charger bzw. Dock und dem Notebook hergestellt werden soll, wenn man ein externes Gerät mit dem PC verbinden will.Das Craob-X soll zeitnah auf den Markt kommen, wobei vollkommen unklar ist, welches Team hinter dem Produkt steht, wer die Fertigung durchführt und zu welchen Preisen das Port-befreite Notebook erhältlich sein soll.