Lost Ark: Amazon informiert über Preload, Release-Uhrzeit & EU-Server

Am 11. Februar bringt Amazon das vor allem in Korea beliebte Online-Rollenspiel Lost Ark nach Deutschland. Im Vorfeld kündigt der Publisher die offiziellen Startzeiten an, informiert über den Preload des MMORPGs und veröffentlicht die Namensliste der neuen EU-Server.

Ansturm auf die Server beginnt pünktlich zum Feierabend

Liste der Lost Ark EU-Server, Reset-Zeiten und Co.

Neria

Kadan

Trixion

Calvasus

Thirain

Zinnervale

Asta

Wei

Slen

Amazon Games

Amazon Games wird den Vorabdownload von Lost Ark am Montag den 7. Februar 2022 ab 18 Uhr via Steam ermöglichen. Die Installation des finalen Clients ist unabhängig davon, ob sich Spieler für eines der so genannten Pioniere-Pakete entschieden haben, oder das Online-Rollenspiel in seiner kostenlosen Version (Free to Play / F2P) nutzen wollen. Vorbesteller der Bronze-, Silber-, Gold- und Platinum-Versionen erhalten jedoch einen entsprechenden Vorabzugang zum Spiel und können bereits drei Tag früher die Welt von Arkesia erkunden.Der offizielle Startschuss fällt für Pioniere am 8. Februar um 18 Uhr deutscher Zeit. Alle anderen Spieler können ab dem 11. Februar um 18 Uhr beginnen. Wer sich zwischen den beiden Terminen für den Kauf eines Pionier-Pakets entscheidet, kann ebenfalls direkt durchstarten. Trotz des zeitnah verfügbaren Downloads (Preload) wird es laut Amazon allerdings nicht möglich sein, vor der EU-Serveröffnung Charaktere zu erstellen oder sich einen Charakternamen zu reservieren. Sämtliche Anpassungen sind erst an den beiden Stichtagen möglich.Weiterhin gibt Amazon zu verstehen : "Server-Reset-Zeiten (täglich, wöchentlich, Bosse, Events usw.) gelten pro Region. Tägliche und wöchentliche Resets erfolgen um 1 Uhr (oder 2 Uhr, je nach Sommerzeit und Ortszeit am Serverstandort) oder nach dem Ende geplanter Unterbrechungen." Zudem stehen die EU-Servernamen für Lost Ark bereits fest. Je nach Auslastung hält sich Amazon den Schritt offen, weitere Server hinzuzufügen. Für Mitteleuropa werden bisher die folgenden Server aufgeführt.