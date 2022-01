Hammer-Tarif: Monatlich kündbare 3 GB Allnet-Flat für nur 3,99 Euro

Der Mobilfunk-Discounter Mobilcom-Debitel star­tet mit ei­nem neu­en All­net-Flat-Tarif zum Spit­zen­preis. Für nur 3,99 Euro pro Mo­nat er­hal­tet ihr ein Da­ten­vo­lu­men von 3 GB nebst Te­le­fon- und SMS-Flat­rate im O2-Netz. Und das Bes­te: Der neue Ta­rif ist mo­nat­lich kündbar.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für Wenigsurfer

3 GB LTE Datenvolumen (21,6 Mbit/s) im O2-Netz

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Monatlich kündbar!

Grundgebühr: 3,99 Euro, ab dem 25. Monat 4,99 Euro

Anschlussgebühr: 24,99 Euro

Allnet-Flat im O2-Netz für nur 3,99 Euro

Wer unterwegs keine riesigen Datenmengen verbraucht oder sich im Home-Office fragt, warum man weiterhin an einem überdimensionierten Volumen zum hohen Preis festhalten sollte, für den ist der neue Mobilcom-Debitel-Tarif wahrscheinlich genau das Richtige. Er funkt im O2-LTE-Netz der Telefónica Deutschland und bietet mit 21,6 Mbit/s im Download und 11,2 Mbit/s im Upload eine solide Bandbreite für Musik- sowie Video-Streaming, Chatten und Co. Zudem dürfte das 3 GB Datenvolumen für Wenigsurfer vollkommen ausreichen.Der O2-Tarif von Mobilcom-Debitel ist monatlich kündbar und schlägt in den ersten 24 Monaten mit nur 3,99 Euro pro Monat zu Buche. Eine weitere gute Nachricht: Nach den ersten reduzierten zwei Jahren steigt die monatliche Grundgebühr auf nur 4,99 Euro, wodurch eine Kündigung über den Rabattzeitraum hinaus nicht unbedingt übers Knie gebrochen werden muss. Durch die flexible Kündbarkeit lässt sich zudem der einmalige Anschlusspreis von 24,99 Euro verkraften, den die Mobilfunk-Discounter bei nahezu allen monatlich kündbaren Tarifen ansetzen.Abschließend überzeugt der Niedrigpreis-Tarif im O2-Netz vor allem auch aufgrund der enthaltenen Allnet-Flat für Telefonate und SMS ins deutsche Mobilfunk- und Festnetz. Weiterhin enthalten sind das EU-Roaming und Funktionen wie VoLTE und WLAN-Calls. Mobilcom-Debitel verzichtet außerdem in diesem Fall auf "Bloatware". Um die Kündigung von zusätzlichen Testabos für Deezer, Waipu, Netflix oder sonstige Anbieter müsst ihr euch also nicht kümmern. Sollte euch das Netz der Telefónica zusagen, erhält man also für kurze Zeit einen optimalen Tarif-Deal für Wenigsurfer.