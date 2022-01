Asus ROG Flow Z13: Das "Super-Surface" für Gaming-Fans ist da

Der taiwanische PC-Hersteller Asus bringt zur CES 2022 mit dem ROG Flow Z13 eine Art "Super-Surface" auf dem Markt. Das 2-in-1-Tablet soll nicht nur produktiv genutzt werden, sondern auch als Gaming-Plattform überall einsetzbar sein.

High-End-Rechenknecht aus der Alder-Lake-Familie

Asus

Die technischen Voraussetzungen des Asus ROG Flow Z13 sind denkbar gut. Zum einen hat das Tablet ein großes 13-Zoll-Display, das mit einer 4K-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln und Stylus-Support aufwartet, eine maximale Helligkeit von bis zu 500 Candela erreicht und eine Bildwiederholrate von maximal 120 Hertz bietet, andererseits steckt auch starke Hardware im Inneren.Für reichlich Leistung sorgt ein Intel Core i7-12900H , also ein mobiler High-End-Chip aus der neuen "Alder Lake"-Familie mit 14 Rechenkernen, während Nvidia einen GeForce 3050Ti-Zusatzgrafikchip beisteuert, der die meisten Spiele auch mobil nutzbar macht. Asus verbaut außerdem eine bis zu einem Terabyte große PCIe 4.0-SSD und lässt das ganze Paket durch eine aufwendige Vapor-Chamber-Kühlung leise laufen, die 44 Prozent der Mainboard-Fläche abdeckt. Die Kapazität des Akkus fällt mit 56 Wattstunden anständig aus, so dass durchaus mehrere Stunden mobiles Gaming möglich sein dürften.Support für WiFi 6E und Dolby Atmos sind ebenfalls an Bord. Das Asus ROG Flow Z13 steckt in einem vollständig aus Metall gefertigten Gehäuse und bringt rund 1,1 Kilogramm auf die Waage. Der Hersteller bietet zudem ein Keyboard-Cover mit RGB-Beleuchtung an, dessen Tasten einen Hub von 1,7 Millimetern bieten sollen. Einzig zum Preis liegen noch keine Angaben vor, wobei angesichts der Ausstattung durchaus Preise jenseits der 2000-Euro-Marke wahrscheinlich sein dürften.