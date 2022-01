Echo Show 15: Amazon startet Vorbestellung für Alexa-Smart-Display

Amazon kündigt den Marktstart des Echo Show 15 in Deutschland an. Vorbestellungen für das 15 Zoll große Smart-Display mit Alexa-Sprach­steuerung werden bereits entgegengenommen, die Auslieferung soll ab dem 17. Februar 2022 erfolgen. Der Preis beträgt rund 250 Euro.

Individuelle Nutzerprofile und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Amazon

"Ein harmonischer Haushalt mit Alexa", so beschreibt Amazon den neuen Echo Show 15, der Ende September 2020 vorgestellt und in den USA bis zu seinem Ausverkauf bereits ausgeliefert wurde. Nun folgt die Einführung in Deutschland zu einem Preis von 249,99 Euro. Als digitaler Mittelpunkt des Zuhauses soll er für Familie ein Dashboard darstellen, um die Organisation von Terminen, Einkäufen, Aufgaben und Co. zu übernehmen. Entsprechend stehen diverse Alexa-Widgets bereit, die von Nutzern personalisiert werden können.Über eine visuelle ID, Stimm-IDs und die integrierte 5-Megapixel-Kamera soll der Echo Show 15 verschiedene Profile "für jede Person" im Haushalt aufrufen können, um individuelle Widgets darzustellen, zuletzte abgespielte Musik aufzurufen oder persönliche Haftnotizen und Kalendereinträge darzustellen. Gleichzeitig kann der 15,6 Zoll große Smart-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung (1080p) klassisch als Smart-Home-Steuerzentrale und zum Streamen von Filmen, Serien und Co. verwendet werden. Netflix, Amazon Prime Video, ZDF Mediathek und Co. stehen ab Werk zur Verfügung.Ebenso sieht Amazon den Einsatzzweck des Echo Show 15 im Bereich der Küche und als Kunstwerk vor. Rezepte können während des Kochens einfach über Skills von Kitchen Stories oder Chefkoch abgerufen werden. Wird das Gerät hingegen nicht als Dashboard verwendet, dient es zudem als digitaler Bilderrahmen, den Prime-Mitglieder in Verbindung mit einem unbegrenzten Cloud-Speicher für Fotos verwenden können. In Hinsicht auf den Datenschutz ist es zudem möglich, die Kamera zu verdecken und das Mikrofon auf Knopfdruck zu deaktivieren.Der Amazon Echo Show 15 wird samt einer Befestigungsmöglichkeit für die Wand ab dem 17. Februar 2022 ausgeliefert. Über einen separat erhältlichen Ständer (29,99 Euro) kann das Smart-Display zudem klassisch aufgebockt werden. Vorbestellungen nimmt der Online-Händler ab sofort entgegen.