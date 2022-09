Update angekündigt: Amazon Echo Show 15 bekommt Streaming-Widget

Amazon hat im Rahmen seines Hardware-Events angekündigt, dass man ein Update für den Echo Show 15 in Vorbereitung hat. Der Konzern wird für das große Smart-Display Fire TV zugänglich machen und damit endlich auch Streaming-Inhalte auf den großen Echo Show bringen.

Verbesserungen für den "intelligenten Küchenfernseher"

Der Echo Show 15 ist laut Amazon ein sehr beliebtes Gerät - und häufig als "intelligenter Küchenfernseher" im Einsatz. Daher will Amazon seinen Kunden in Kürze neue Funktionen per Update auf den Echo Show 15 bringen. Es wird ein umfangreiches Fire TV-Update erwartet, nur der Termin steht noch nicht genau fest.Interessant sind aber die neuen Funktionen, die Amazon angekündigt hat: So wird es ein Streaming-Widget für die Nutzeroberfläche des Echo Show 15 geben, das mit den Accounts der Nutzer verbunden wird. Dann kann man sich Filme und Serien von Diensten wie Prime Video , Netflix, Disney+ oder ZDF Mediathek ansehen, so Amazon Die Steuerung kann per Spracheingabe erfolgen, zum Beispiel "Alexa, spiel 'Die Ringe der Macht'", um die Serie zu starten. Das Streaming-Widget wird einen schnellen Zugriff auf kürzlich angesehene Inhalte, die Watchlist und mehr bieten. Damit wird das Anschauen von Filmen und Serien auf dem Show 15 wesentlich einfacher.Um weitere Inhalte auf Fire TV zu erkunden, kann man den Touchscreen zur Eingabe nutzen, die dafür speziell entwickelte virtuelle Fernbedienung verwenden oder eine Alexa-Sprachfernbedienung (für Fire TV 3. Generation) koppeln. Das bevorstehende Update für den Echo Show 15 wird das Streaming-System Fire TV in das Großbild-Smart-Display integrieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das Update noch in diesem Jahr starten. Einzelheiten nannte Amazon allerdings zu der Verfügbarkeit noch nicht.Der große Echo Show ist derzeit übrigens von 249,99 auf 209,99 Euro reduziert.