Weitere FritzPowerline-Steckdose bekommt Fragattack-Security-Patch

Der Netzwerk-Spezialist AVM beginnt das Jahr mit einer Reihe an Sicherheitsupdates für diverse teils bereits ältere Geräte, die länger keine neue Firmware erhalten hatten. Nun wird auch die FragAttack-Sicherheitslücke für die FritzPowerline 540E-Geräte geschlossen.

Was steckt hinter Fragattack?

Online-Update starten

FritzOS 7.14 für FritzPowerline 540E Internet: Verbesserung - Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Verbesserung - Stabilität erhöht

WLAN: Behoben - Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack")

Für die intelligente Steckdose FritzPowerline 540E startet ab sofort das Update auf die neue FritzOS -Version 7.14, das hat AVM bekannt gegeben. Auf der Webseite des Herstellers wurden alle Details zu der neuen Version für FritzPowerline 540E veröffentlicht. Da heißt es, dass das Update wird allen Besitzern des Zusatzgeräts empfohlen wird, da AVM nun die sogenannte FragAttack-Schwachstelle behebt. Zudem gibt es weitere Änderungen in der neuen Firmware. So hat AVM zudem die allgemeine Stabilität erhöht und die Liste der vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen aktualisiert. Weitere Änderungen sind derzeit nicht bekannt. Wir haben die mit veröffentlichten Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.AVM hat in den letzten Tagen und Wochen eine Reihe an Update für FritzRepeater, FritzPowerline und FritzBoxen herausgegeben, die im Grunde meist nur die Behebung der FragAttack-Schwachstelle beinhalteten.FragAttack geht auf einen Designfehler in welt­weiten WLAN-Standards bis ins Jahr 1997 zurück. Die Abkürzung steht für Fragmentation and Aggregation Attack, einem Angriffsszenario, das seit Anfang des Jahres bekannt ist. Betroffen sind alle WLAN-fähigen Geräte, vom Router bis zum Smartphone. Dieser Designfehler ist aber schwer auszunutzen - dringender Bedarf schnelle Updates zur Verfügung zu stellen, war daher laut Sicherheitsforschern nicht gegeben. AVM patcht nun diese Schwachstelle daher nach und nach für Router, Repeater und Co. und merzt dabei die Programmierfehler mit aus.Nutzer des Powerline-Adapters 540E können das Wartungsupdate ab sofort über die Online-Update-Funktion beziehen. Die neue Aktualisierung ist ein Wartungsupdate, neue Funktionen gibt es nicht. Das Update lässt sich über die Online-Nutzeroberfläche durchführen: Man ruft die Nutzeroberfläche des Gerätes im Netzwerk über den Webbrowser unter "fritz.box", "fritz.powerline" oder "fritz.repeater" auf. Falls erforderlich, werden dann Benutzername und Kennwort eingegeben. Im Menü befindet sich dann unter "Assistenten" die Option "Update" oder "Firmware aktualisieren".Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen. Besitzern des Powerline-Adapters wird das Update dringend empfohlen. Informationen zu weiteren sicherheitsrelevanten Änderungen gibt es allerdings nicht. AVM schreibt jedoch, dass mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisieren werden und daher verfügbare Updates schnellstmöglich durchgeführt werden sollten.