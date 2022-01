Mit Readly ins neue Jahr: Tausende Zeitschriften & Magazine günstiger

Readly macht es besonders einfach, über 5.000 Magazine und Zeitungen auf dem Smartphone, Tablet oder PC zu lesen - nicht nur aktuelle Ausgaben, sondern ein weitreichendes Archiv. Für den vollen Zugriff mit bis zu fünf Profilen zahlt man in den ersten zwei Monaten jetzt 1,99 Euro.

Neuer Lesestoff im modernen Format war noch nie so einfach zu bekommen

Zwei Monate zum Preis von einmalig 1,99 Euro statt fast 20 Euro

Das Abonnement ist jederzeit monatlich kündbar, keine Abofalle

Wieder viele Neuerungen

Zugriff auf mehr als 5000 Magazine und Zeitungen

Zugriff sowohl auf aktuelle als auch auf ältere Ausgaben

Magazine herunterladen und offline lesen

Für alle gängigen Systeme nutzbar (Smartphone, Tablet, PC)

Moderne eReader-Apps (iOS, Android, Kindle Fire)

Familien-Account: 5 Geräte inklusive

Für WinFuture-Leser zwei Monate für einmalig 1,99 Euro

Zugriff auf 5000 Magazine und Zeitungen sichern

Readly

Die Wintermonate bringen für viele traditionell auch den einen oder anderen gemütlichen Augenblick mit, bei denen endlich mal wieder etwas Zeit bleibt. Umso schöner, wenn man aus diesen Momenten auch wirklich mehr machen kann, als sich nur ziellos durch die digitalen Welten treiben zu lassen.Warum nicht mal wieder eingehend über ein Interesse informieren oder tiefer in eine Leidenschaft eintauchen? Und das im optimierten Format für Smartphones, Tablets und Bildschirme. Das umfassendste Magazin- und Zeitungs-Abo des Landes, Readly , bietet genau das. Der Einstieg ist dank einer Aktion aktuell besonders einfach.Die Rechnung ist leicht: Normalerweise bietet Readly mit einem Monatspreis von 9,99 Euro schon ohne Rabatt einen guten Deal, um auf alle aktuellen, aber auch vergangenen Ausgaben von 5.000 Magazinen und Zeitungen zugreifen zu können - insgesamt über 170.000 Ausgaben. Aktuell bietet man die ersten zwei Monate für einmalig 1,99 Euro an.Und weil sich Readly sehr sicher ist, dass viele das Angebot nach dem ersten Zugriff zu schätzen wissen, bietet man sehr entspannte Grundbedingungen: Dank monatlicher Kündbarkeit können Fans von gepflegtem Lesestoff auch nach den ersten zwei Monaten hier nicht viel falsch machen. All diese Vorzüge bescheren der App eine exzellente Bewertung von fünf Sternen im Appstore.Für uns hier aber eines der wirklich schlagenden Argumente: Readly gewährt auch zu diesem Preis die praktische Möglichkeit, einen Account mit bis zu fünf Profilen nutzen zu können. Individuelle Einstellungen für Lieblingsmagazine, Lesezeichen und Co. sowie paralleles Lesen auf bis zu fünf Geräten: So muss ein guter Service für die ganze Familie oder den Freundeskreis aussehen.Der beeindruckende Katalog von Readly hat dabei in den letzten Wochen noch einige spannende Neuzugänge zu verzeichnen. Unter anderem findet sich jetzt auch die Neue Zürcher Zeitung in der internationalen Ausgabe sowie die NZZ am Sonntag in der Auswahl. Mit der Stuttgarter Zeitung konnte der Anbieter auch eine erste Regionalzeitung in sein Portfolio mit aufnehmen.Und weil Readly mit seinem für Smartphones, Tablets und Bildschirme optimierten Interface auch dazu einlädt, ganz entspannt neuen Lesestoff zu entdecken, können wir einen Streifzug durch die gut kuratierten Kategorien nur empfehlen, die Themengebiete zusammenfassen. Unsere persönlichen Favoriten: "Wissenschaft und Technik" für alles rund um den Blick auf aktuelle Entwicklungen, "Haus & Heimwerken" sowie "Laufen, Fahrrad, Fitness" für die Inspiration und den ein oder anderen guten Vorsatz fürs neue Jahr.