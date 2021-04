Allnet-Flat mit 12 GB-Datenpaket und Readly-Abo, monatlich kündbar

Mobilcom Debitel startet eine neue Sonderaktion für einen LTE-Tarif mit All­net-Flat und einem kostenlosen Readly-Abo. Nutzer, die sich nicht lange bin­den möchten, bekommen jetzt 12 GB LTE in einem monatlich kündbaren Tarif für 9,99 statt 19,99 Euro.

12 GB LTE Internet-Flat (50 Mbit/s)

FLAT Telefonie & SMS

Telefónica Netz / O2

VoLTE & WLAN Call

EU-Roaming

Monatlich kündbar

2 Monate Readly gratis on top - jederzeit im Testzeitraum kündbar

nur 9,99 Euro monatliche Grundgebühr

einmaliger Anschlusspreis nur 9,99 statt 39,99 Euro

12 GB LTE Allnet FLAT monatlich kündbar

50 Prozent Rabatt gibt es bei Mobilcom-Debitel jetzt für kurze Zeit auf die Allnet-Flat mit 12 GB im O2-Netz . Statt 19,99 Euro monatlich zahlt man also nur 9,99 Euro für den Tarif. Dieser enthält eine Flatrate für SMS und Telefon in alle deutsche Netze, 12 GB Surfen mit bis zu 50 Mbit/s, EU-Roaming und VoLTE- und WLAN Call-Unterstützung. Damit habt ihr immer die beste Sprachqualität bei Anrufen. Zudem ist nicht nur der Monatspreis reduziert - auch bei dem einmaligen Anschlusspreis spart man derzeit und zahlt nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro.Es handelt sich bei dem Angebot um einen monatlichen kündbaren Vertrag - niemand muss sich also lang binden. Der Angebotspreis gilt dabei aber nur für die ersten 24 Monate, an­schlie­ßend zahlt man den vollen Preis von 19,99 Euro monatlich. Die Aktion ist SIM-only, also zu dem Angebotspreis nur ohne Hardware zu haben.Als zusätzliches Extra bietet Mobilcom-Debitel zudem jedem Neukunden das Readly-Zeit­schrif­ten-Abonnement zwei Monate kos­ten­los mit an. Wer nach den zwei Monaten weiter lesen möch­te, zahlt dann regulär 9,95 Euro mo­nat­lich, an­sons­ten kann man innerhalb der ers­ten acht Wo­chen ein­fach kündigen und be­en­det das Abo nach dem kostenlosen Zeitraum. Das An­ge­bot ist ab sofort bis zum 4. Mai (11 Uhr) zu haben. Dann entfallen die Rabatte und die zwei kos­ten­lo­sen Monate Readly - im Zweifelsfall lohnt es sich also, schnell zu sein.