Exklusiv für WinFuture-Leser: Readly jetzt einen Monat gratis testen

Der Sommer ist für viele traditionell zwischen Entspannung auf dem Balkon und Action am Strand eine Jahreszeit, in der endlich auch mal wieder Zeit bleibt, sich richtig schön in den favorisierten Lesestoff zu vertiefen. Das gepflegte Schmökern auf Smartphone, Tablet und Bildschirmen macht ein Anbieter besonders leicht:Die Idee: Mit einem Abo von 9,99 Euro im Monat, jederzeit kündbar, gibt es Zugang zu über 5000 Magazinen und Tageszeitungen. WinFuture-Leser können das gesamte Angebot jetzt exklusiv für einen Monat kostenlos testen Um einen ersten Überblick zu verschaffen, sind wir für euch in den reichhaltigen Readly-Katalog getaucht und haben uns die App genauer angeschaut. Praktisch bei der ersten Einrichtung: Neben Deutsch kann eine weitere Sprache ausgewählt werden, Lese-Vorschläge erfolgen auf Basis der Auswahl beliebter Themenbereiche.In der App und im Web werden dann passende Vorschläge in einer einfachen Übersicht präsentiert, die Unterteilung erfolgt in die Bereiche Magazine und Zeitschriften. Eine Suche erlaubt es zudem, gezielt Publikationen anzusteuern oder sich von Ergebnissen zu allgemeinen Begriffen inspirieren zu lassen.Ein Account kann von weiteren Familienmitgliedern genutzt werden - ganz wie bei Netflix und seinen Gruppenabonnements., die über individuelle Einstellungen für Lieblingsmagazine, Lesezeichen und Co. verfügen. Das Lesen ist dabei auf 5 Geräten möglich, es erfolgt also keine Einschränkung bei paralleler Nutzung.Mit einem Blick auf die Magazin-Auswahl fällt uns auf: Hier gibt es nicht nur Zugang auf aktuelle Ausgaben, sondern auf alle Hefte, die jemals bei Readly veröffentlicht wurden - eine gute Gelegenheit, um verpasste Ausgaben nachzuholen. Außerdem geht das Angebot neben seiner breiten Auswahl an großen, bekannten Zeitschriften aus aller Welt auch sehr in die thematische Spitze.Eine Suche nach dem Begriff "Tech" fördert so nicht nur international renommierte Magazine wie "Technology Review" zutage, hier finden sich auch echte Fachzeitschriften wie "Historic Racing" oder das alterwürdige Flugmodell-Magazin "FMT". Die verfügbaren Ausgaben reichen bis in die 1950er Jahre zurück. Und natürlich wollen wir Windows nicht unerwähnt lassen.Neben aktueller Berichterstattung von Magazinen wie Forbes und Computerbild gibt es hier auch unzähligen Guides, die im Umgang mit dem Microsoft-Betriebssystem helfen - zumindest bis zum Release von Windows 11 Zu guter Letzt sind es aber auch noch viele kleine Funktionen, die Readly zum aktuell bestbewerteten Magazin & Zeitungs-Abo im App Store machen. Der Zugriff auf alle Inhalte ist hier vollständig unbegrenzt, auch der Download für das Lesen abseits von Netzanbindungen (Offline-Modus) ist jederzeit möglich.Für einen einfachen Einstieg entscheidend: Der Anbieter verzichtet vollständig auf langfristige Bindung. 9,99 Euro im Monat, jederzeit kündbar - das war es. Für WinFuture-Leser wird es aber mit dem Ausprobieren dank eines exklusiven Angebots noch viel leichter: bei Readly anmelden und einen Monat in volle Umfang kostenlos testen