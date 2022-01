Honor Magic V: Leak bestätigt Design und enthüllt Datenblatt

Honor sollte das Jahr 2022 mit einer mit Spannung erwarteten Markteinführung beginnen. Doch nur wenige Tage vor der Veröffentlichung des Magic V, dem ersten faltbaren Smartphone der Marke, wurden nun das angebliche Design und die technischen Daten geleakt.

Honor Magic V: Altbekanntes Design

Honor Magic V: Die technischen Daten

Zu guter Letzt - und das offiziell: Honor wird das Magic V am 10. Januar vorstellen!

Honor

Vor etwa zwei Wochen hat Honor die Veröffentlichung des Magic V, seines ersten faltbaren Smartphones, angeteasert. Die chinesische Marke erwartet, dass es ein "führendes faltbares Smartphone im Jahr 2022" sein wird. Vor einigen Tagen ist schon das Design des Smartphones durchgesickert, nun gibt es einen neuen Leak. Dieser bestätigt das Design erneut und enthüllt die technischen Daten des Foldables.Auf den von Ishaan Agarwal und MySmartPrice veröffentlichten Renderings ist zu sehen, dass das Magic V ein ähnliches Design wie das Galaxy Z Fold 3 von Samsung haben soll. Auf der Rückseite ist ein dreifaches Fotomodul in der oberen linken Ecke und ein Honor-Logo etwas weiter unten zu sehen. Auf der Vorderseite sieht man den Bildschirm mit dem Punch-Hole-Notch, welche die Selfie-Kamera beherbergt.Den Renderings zufolge wird das Honor Magic V in den Farben Orange, Schwarz und silber erhältlich sein.Laut Ishaan Agarwal soll das Honor Magic V einen 7,9 Zoll großen OLED-Hauptbildschirm mit einer Auflösung von 2272 x 1984 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hz haben. Der externe Bildschirm wäre ein 6,45 Zoll großes FHD+-Panel mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz.Wie bereits aus früheren Gerüchten bekannt ist, wird das Magic V von Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 angetrieben, der mit 12 GB RAM und 256 GB oder 512 GB Speicherplatz kombiniert ist.Was die Kamera angeht, soll das Smartphone über ein dreifaches Fotomodul verfügen, mit einem Hauptsensor mit 50 MP und einer Blende von f/1.9, einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera mit einer Blende von f/2.2 und einem weiteren 50-MP-Sensor mit einer Blende von f/2.0. Auf der Vorderseite sollt Ihr eine eine 42 MP Selfie-Kamera nutzen können.Das Honor Magic V ist voraussichtlich mit einem 4760-mAh-Akku ausgestattet, den Ihr mit 66 Watt schnell wieder aufladen könnt. Das Smartphone soll mit DTS:X-Ultra-Lautsprechern ausgestattet sein. Außerdem soll das Magic V unter Android 12 samt MagicUI 6 laufen.Was haltet Ihr von diesen Gerüchten über das Honor Magic V? Freut Ihr Euch auf die Veröffentlichung des Smartphones oder lässt es Euch kalt? Schreibt es uns in die Kommentare!