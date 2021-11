Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Dezember 2021

Amazon kündigt seine Prime Video-Highlights für den Dezember 2021 an. Prime-Mitglieder können sich auf mehr als 35 Filme- und Serien freuen, darunter neue Folgen von The Expanse, The Grand Tour und Blockbuster wie One Night Off, Crazy Rich sowie A Quiet Place 2.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Dezember 2021

Supernatural Staffel 15 ab 1. Dezember

Controlling Britney Spears ab 2. Dezember

Celebrity Hunted ab 3. Dezember

Harlem Staffel 1 ab 3. Dezember

Alex Rider Staffel 2 ab 3. Dezember

The Ferragnez Staffel 1 ab 9. Dezember

The Expanse Staffel 6 ab 10. Dezember

The Grand Tour Presents: Carnage A Trois ab 17. Dezember

Die Discounter ab 17. Dezember

Yearly Departed Staffel 2 ab 23. Dezember

Sex Zimmer, Küche, Bad ab 23. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme im Dezember 2021

Fatman ab 1. Dezember

Widows ab 1. Dezember

Demon Slayer Natagumo Mountain ab 1. Dezember

Demon Slayer Brother And Sister's Bond ab 1. Dezember

Demon Slayer Hashira Meeting And Butterfly Mansion ab 1. Dezember

Cut Throat City - Stadt ohne Gesetz ab 1. Dezember

Trolls World Tour ab 6. Dezember

Ich bin dann mal weg ab 7. Dezember

War Dogs ab 8. Dezember

Tom Clancy's Gnadenlos ab 10. Dezember

Encounter ab 10. Dezember

The Meg ab 10. Dezember

Die Tochter des Weihnachtsmanns ab 15. Dezember

Elise und das vergessene Weihnachtsfest ab 16. Dezember

Alle Jahre wieder... ab 17. Dezember

Being the Ricardos ab 21. Dezember

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen ab 21. Dezember

Manhattan Queen ab 23. Dezember

Stowaway - Blinder Passagier ab 24. Dezember

Crazy Rich ab 27. Dezember

One Night Off ab 29. Dezember

Buddy Games ab 30. Dezember

A Quiet Place Teil 2 ab 30. Dezember

How To Marry A Millionaire ab 31. Dezember

Semper Fi - Blut ist stärker als Loyalität ab 31. Dezember

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Im Dezember verabschiedet sich nicht nur Lost in Space auf Netflix mit seiner finalen Staffel, auch Amazon Prime Video schickt die Sci-Fi-Serie The Expanse in die sechste und letzte Staffel, die ab dem 10. Dezember zu sehen ist. Ebenso starten in der Vorweihnachtszeit die zweite Staffel von Alex Rider, die neuen Serien Celebrity Hunted und Die Discounter sowie neue Folgen von The Grand Tour unter dem Motto "Carnage A Trois". Weiterhin sieht man die 15. Staffel von Supernatural und eine Doku-Serie über die zurückliegenden Jahre der einstigen Pop-Ikone Britney Spears.In Hinsicht auf neue Filme zeigt Amazon Prime Video im Dezember unter anderem das Jack Ryan Spin-off Tom Clancy's Gnadenlos mit Michael B. Jordan und die deutsche Produktion One Night Off. Abseits davon konnte man sich zeitweilig die Rechte an Lizenztiteln wie War Dogs, den zweiten Teil von Phantastische Tierwesen, Crazy Rich (Asians), Buddy Games und A Quiet Place Teil 2 sichern. Wer sich Filme und Serien lieber ausleiht oder direkt kauft, kann sich außerdem auf James Bond 007: Keine Zeit zu sterben, Venom: Let There Be Carnage und die elfte Staffel von Shameless freuen.