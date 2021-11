Don't Look Up - Trailer zur starbesetzten Weltuntergangskomödie

Pünktlich zu Weihnachten zeigt Netflix die Science-Fiction-Komödie Don't Look Up, in der sich ein Komet auf direktem Kollisionskurs mit der Erde befindet - und kaum jemand sich dafür interessiert. Im Trailer verspricht der Film des Regisseurs Adam McKay nicht nur ein unerwartet witziges Endzeitszenario, sondern auch ein Staraufgebot, das sich sehen lassen kann.In Don't Look Up machen die Astronomen Dr. Randall Mindy (gespielt von Leonardo DiCaprio) und Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) eine schockierende Entdeckung: ein recht großer Komet, der direkt auf die Erde zusteuert und bei einem Zusammenstoß alles Leben auslöschen könnte. Höchste Zeit zu handeln also, jedoch gibt es noch ein Problem, denn niemand außer den beiden scheint wirklich Interesse an dem zu haben, was unseren Planeten erwartet.Sowohl von der US-Präsidentin (Meryl Streep) als auch Ihrem Sohn, dem Stabschef Jason (Jonah Hill), werden die Astronomen nicht ernst genommen und so versuchen die beiden, die Bevölkerung über die Presse und soziale Medien auf die nahende Katastrophe aufmerksam zu machen. Wirklich zu fruchten scheinen aber auch diese Bemühungen nicht, wie der nun veröffentlichte Trailer zeigt.Neben den genannten Stars sind in weiteren Rollen außerdem noch Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi und Cate Blanchett zu sehen. Ob die Erde noch zu retten ist oder ob es tatsächlich zu einer Kollision kommt, erfahren Netflix-Zuschauer ab dem 24. Dezember 2021. Vorab läuft der Film im Dezember in ausgewählten Kinos.