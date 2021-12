Samsung-Tablets mit Notch: Offizielle Bilder zeigen Galaxy Tab S8-Serie

Samsung hat neue High-End-Tablets mit Android in der Pipeline, mit denen man in den Wettbewerb mit dem iPad Pro eintreten will. Jetzt liegen erste offizielle Marketing-Render der neuen Galaxy Tab S8-Serie vor, die unter anderem ein "Ultra"-Modell mit Kamera-Ausschnitt zeigen.

Ultra mit Notch, Plus mit Dual-Frontkamera

Ober-Leaker Evan Blass persönlich veröffentlichte die ersten offiziellen Marketing-Bilder der Galaxy Tab S8-Reihe, wobei zunächst aber nur Abbildungen der Front zu sehen sind. Woher die Bilder stammen, verriet Blass wie üblich nicht, sie dürften jedoch aus dem Umfeld eines US-Netzbetreibers kommen, so dass es sich mit größter Wahrscheinlichkeit tatsächlich um Render handelt, die aus offizieller Quelle stammen.Blass zeigt sowohl das Basismodell Samsung Galaxy Tab S8 und das besser ausgestattete Galaxy Tab S8 Plus, bei denen der auffälligste Unterschied zumindest auf der Front in einem etwas breiteren Display-Rahmen beim Basismodell besteht. Unter der Haube werkelt hier vermutlich der Snapdragon 888 aus Qualcomms diesjähriger Modellpalette.Auf den ersten Blick interessanter ist das Galaxy Tab S8 Ultra, bei dem Samsung offensichtlich versucht, das Display möglichst nah an die Ränder des Gehäuses heran auszudehnen. Damit das Gerät dennoch eine Frontkamera tragen kann, setzt Samsung hier sogar auf eine "Notch", also eine Aussparung an einer der langen Seiten des Displays. Dort sind offenbar gleich zwei Frontkameras untergebracht, zu deren Nutzen bisher nichts bekannt ist. Außerdem ist hier vermutlich der neue Snapdragon 8 Gen1 mit mehr Leistung verbaut.Auch das Galaxy Tab S8 Plus hat anscheinend zwei Frontkameras, wobei jeweils eine an einer kurzen und einer langen Seite des Displays angebracht ist. Offenbar will Samsung so einfach eine bessere Optik bei Videotelefonaten bieten, ohne Einbußen durch eine schlecht positionierte Kamera in Kauf nehmen zu müssen. Samsung will wahrscheinlich eine breite Spanne von Preispunkten abdecken, wobei gerade das Galaxy Tab S8 Ultra wahrscheinlich extrem hochpreisig angesiedelt sein dürfte.