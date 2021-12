Samsung Galaxy Tab A8 10.5: Offizielle Bilder des Tablets mit 4G-Option

Samsung bereitet derzeit die baldige Einführung seines günstigen Einsteiger-Tablets Galaxy Tab A8 10.5 vor. Das Gerät soll mit Preisen ab weit unter 300 Euro vor allem Kunden gewinnen, die ihre Kaufentscheidung kostenabhängig machen. Uns liegen offizielle Marketing-Bilder vor.

"Tiger" Octacore-SoC

Samsung

Das Samsung Galaxy Tab A8 10.5 wird hierzulande wohl ab rund 230 Euro zu haben sein. Es handelt sich um ein vergleichsweise einfach ausgestattetes Android-Tablet mit 10,5 Zoll großem LCD-Panel, das allerdings in einer Vielzahl von Speicher-, Ausstattungs- und Farbvarianten angeboten werden soll.Die Basis ist immer die gleiche: Das 10,5 Zoll große Display mit 1920 x 1200 Pixeln Auflösung ist im klassischen 16:10-Format gehalten, während ein aus chinesischer Produktion stammender UniSOC T618 "Tiger" Octacore-SoC dafür sorgt, dass zumindest die meisten einfachen Aufagben mit dem Tab A8 10.5 problemlos zu erledigen sein dürften.Der Chip wird je nach Modell mit drei oder vier Gigabyte Arbeitsspeicher kombiniert, während der interne Flash-Speicher jeweils 32, 64 oder 128 Gigabyte fasst. Ein MicroSD-Kartenslot sorgt immerhin dafür, dass man den Speicher ohne großen Aufwand erweitern kann, um zum Beispiel Filme oder Musik auf dem Tablet abzulegen.Die Ausstattung fällt ansonsten dem Preis entsprechend relativ einfach aus. Auf der Rückseite sitzt eine 8-Megapixel-Kamera ohne Blitz, während auf der Front eine einfache 5-MP-Cam mit festem Fokus ihren Dienst tut. Ansonsten gehört auch noch ein 7040mAh-Akku im Inneren zur Ausstattung und es gibt ganze vier integrierte Lautsprecher, die hoffentlich für einen brauchbaren Sound beim Medienkonsum sorgen können.Das Samsung Galaxy Tab A8 10.5 wird in mehreren Varianten mit oder ohne LTE-Unterstützung zu haben sein. Es kommt in den Farben Grau, Rosa/Pink und Silber auf den Markt und kostet hierzulande vermutlich mindestens 230 Euro. Unbestätigten Händlerangaben zufolge sollte die Verfügbarkeit zu Beginn der zweiten Januarhälfte 2022 gegeben sein.