Kritisch für Marsmission: Hightech-Schlafsack hilft bei verformten Augen

Der Weg zum Mars ist weit, Astronauten müssten Monate in der Schwerelosigkeit verbringen. Eines der größten Probleme, die bei solchen Langzeitaufenthalten bekannt sind: Die Sehkraft wird durch Druck im Kopf beeinträchtigt. Ein Hightech-Schlafsack soll hier die Lösung bringen.

Schlafsack macht Druck

Im Weltraum fangen die Körperflüssigkeiten aus den Beinen an, im Körper nach oben zu steigen. Die Folge: Ein deutlich erhöhter Druck im Kopf, der bei vielen Astronauten schon bei der Ankunft im All für Kopfschmerzen sorgt. Forscher beobachten seit mehr als einem Jahrzehnt aber auch langfristige Auswirkungen, die gelöst werden müssen, bevor die Erforschung des Weltraums durch Menschen überhaupt möglich wird. Alle Astronauten leiden nach längerem Aufenthalt in der Schwerelosigkeit unter Sehproblemen."Wir wissen nicht, wie schlimm die Auswirkungen bei einem längeren Flug sein könnten, z. B. bei einer zweijährigen Marsmission", so Dr. Benjamin Levine, ein Kardiologe der UT Southwestern. Wie Eurekalert berichtet, unterstützt der Forscher die NASA dabei, die Gesundheitsrisiken von Hirndruck und abnormalem Blutfluss im Weltraum zu untersuchen. "Es wäre eine Katastrophe, wenn die Astronauten so stark beeinträchtigt wären, dass sie nicht mehr sehen könnten, was sie tun, und die Mission dadurch gefährdet wäre."Wie bisherige Studien zeigen, wird die Augenrückseite durch den gesteigerten Druck dauerhaft verformt und abgeflacht. Dazu kommt eine Schwellung des Sehnervs, das die Beeinträchtigung zusätzlich verstärkt. Alle Untersuchungen legen nahe, dass auch hier der konstante Druck, den Körperflüssigkeiten auf das Gehirn ausüben, der Auslöser ist.Levine, der die NASA seit 2017 in einer Reihe von Studien bei der Untersuchung des Phänomens unterstützt, will jetzt einen interessanten Ansatz für eine potenzielle Lösung des Problems entwickelt haben. Mit dem Outdoor-Ausrüster REI wurde ein "versiegelter, vakuumierter Hightech-Schlafsack" entwickelt, der von Astronauten jede Nacht benutzt werden kann, um den Druck im Gehirn abzubauen.Das Team setzt dabei auf eine Weiterentwicklung von Unterdrucktechnologie, die schon seit Jahrzehnten im All zum Einsatz kommt, aber bisher nur für sehr kurze Nutzung vorgesehen war. Nach vielversprechenden ersten Ergebnissen gilt es jetzt genau herauszufinden, wie ein solches System bei Langzeitmissionen von Astronauten genutzt werden könnte. Levine zeigt sich aber zuversichtlich: Seine neuesten Erkenntnisse deuten darauf hin: Wenn die NASA zum Roten Planeten starten will, sollte das kritische Problem gut gelöst sein.