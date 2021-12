Gaming-Deal: Nintendo Switch mit eBay Plus zum Schnäppchen-Preis

Weihnachten steht vor der Tür und Spielekonsolen wie die Nintendo Switch sind gefragter denn je. Durch einen eBay Plus-Rabatt in Höhe von 10 Prozent gibt es das beliebte Hybrid-System der Japaner jetzt wieder zu einem stark reduzierten Preis von nur 256,50 Euro

Meldet euch für eBay Plus an und nutzt dann den Gutschein PLUSDEALS10 Zur Nintendo Switch bei eBay Plus Die Konsole jetzt für nur 256,50 Euro kaufen!

So könnt ihr beim Kauf der Nintendo Switch sparen

PLUSDEALS10

Während Next-Gen-Konsolen wie die Xbox Series X und die PlayStation 5 (PS5) weltweit stetig ausverkauft sind, dürfte die Nintendo Switch für Viele kurz vor den Feiertagen die erste Wahl sein. Im Gegensatz zum OLED-Modell des Hersteller ist die zweite Generation weiterhin sehr gut lieferbar und bei eBay jetzt zu einem guten Schnäppchen-Preis verfügbar, wie die MyDealz-Community festgestellt hat. Das Angebot ist dabei verbunden mit einer eBay Plus-Mitgliedschaft , die für einen Monat kostenlos ausprobiert werden kann.Alte und neue Plus-Mitglieder können bei eBay derzeit den Gutschein-Codeanwenden, um sich einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent zu sichern. Diverse Händler bieten im gleichen Atemzug die Nintendo Switch mit wahlweise grauen oder blau-roten Joy-Cons für 285 Euro an. Inklusive Coupon sinkt der Preis somit auf 256,50 Euro. Zudem entfallen die Versandkosten und auch ein möglicher Rückversand ist kostenlos, sollte die Nintendo Switch am Ende doch nicht euren Erwartungen entsprechen.Die eBay Plus-Mitgliedschaft sollte im Probezeitraum von 30 Tagen gekündigt werden, ansonsten werden im Anschluss 19,90 Euro pro Jahr fällig.Wer diese dennoch fortsetzen möchte, erhält im Amazon-Prime-Stil einen kostenlosen Versand und Rückversand, kann bei Einkäufen Punkte sammeln und später einlösen, nutzt den Zugriff auf spezielle Plus-Deals wie jene der Nintendo Switch und die eBay Plus-Vorteilswelt mit diversen Rabattaktionen.