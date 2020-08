Raised by Wolves - Neuer Trailer zur Serie des 'Alien'-Regisseurs

Videos automatisch starten

Ridley Scott produziert für HBO Max die Serie Raised by Wolves, die ganz klar die Handschrift des Alien-Regisseurs trägt: Auf einem fernen Planeten sollen zwei Androiden eine Gruppe Kinder großziehen, nachdem die Erde in einem schrecklichen Krieg weitestgehend zerstört wurde. Wenige Tage vor dem Start zeigt der US-Streaming-Dienst einen weiteren Trailer.



Raised by Wolves spielt in einer entfernten Zukunft, in der der Planet Erde unbewohnbar geworden ist. Ein offenbar religiös motivierter Krieg scheint die Ursache dafür zu sein, denn die beiden Androiden Vater (Abubakar Salim) und Mutter (Amanda Collin) wurden mit einem ungewöhnlichen Auftrag auf einen fremden Planeten geschickt: Sie sollen dort eine Gruppe Kinder großziehen und so eine neue Zivilisation gründen - ganz ohne religiösen Glauben. Allerdings gelingt es einer weiteren Gruppe Menschen, der Spur der Androiden zu folgen und für Konflikte in der jungen Gemeinschaft zu sorgen.



In den USA startet Raised by Wolves am 3. September 2020 bei HBO Max mit insgesamt zehn Episoden in der ersten Staffel. In Deutschland geht es am 16. September beim Pay-TV-Sender TNT Serie los.