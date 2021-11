Black Week: Echte Unlimited LTE-Flat monatlich kündbar für 30 Euro

Bei Mobilcom-Debitel und O2 purzeln zur Black Week die Preise. Im Netz der Telefónica wird die echte LTE-Flatrate "Free Unlimited Max" jetzt mit einem Rabatt in Höhe von 40 Prozent angeboten. Der Deal: Nur 30 Euro pro Monat , jederzeit monatlich kündbar, Allnet-Flat und 225 Mbit/s.

Mobilcom-Debitel o2 Free Unlimited Max im Detail

Unbegrenzte LTE-Internet-Flat mit bis zu 225 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie, SMS und EU-Roaming

o2-Netz der Telefonica mit VoLTE und WLAN-Calls

flexibler Vertragsbeginn bis zu 70 Tage in der Zukunft

Grundgebühr: 29,99 Euro pro Monat, ab dem 25. Monat 59,99 Euro

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Monatlich kündbar

Sparpreis für max. 24 Monate

Jetzt bei Mobilcom-Debitel abschließen

Black Week: Weitere Mobilfunk-Deals

O2 Free Unlimited Max 29,99 Euro im Monat

Es handelt sich bei der Aktion um den O2 Free Unlimited Max-Tarif . Dieser kostet während der Black Week nur 29,99 Euro im Monat, dazu kommt eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 9,99 Euro. Beim O2 Free Unlimited Max-Tarif gibt es dabei LTE Max mit maximalen Downloadgeschwindigkeiten von 225 MBit/s. Eine Begrenzung gibt es dabei nicht, ihr surft soviel ihr wollt - es handelt sich um einen echten, unbegrenzten und ungedrosselten Internet-Flat-Tarif.Das Angebot ermöglicht so zum kleinen Preis schnelle Up- und Downloads sowie Video- und Musik-Streaming in UHD-Qualität. Man kann den Tarif auch nutzen, um einen Hotspot für mehrere Geräte zu starten und natürlich für Messenger, Social Media und Co. Ebenfalls im Tarif enthalten ist eine Flatrate für SMS und für Telefonate in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist im Rahmen der Fair Use-Regelung (also für Urlaubsaufenthalte, aber nicht auf Dauer) ebenfalls möglich und kostenlos inklusive.Das Angebot entspricht rund 40 Prozent Rabatt im Vergleich zum regulären Preis der O2 Free Unlimited Max-Flatrate: Man zahlt sonst 49,99 Euro pro Monat für die monatlich kündbare Variante, was aber auch nach 2 Jahren wieder fällig ist. Der Tarif hat eine Mindestvertragslaufzeit von einem Monat, die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen zum Vertragsende. Bei nicht rechtzeitiger Kündigung verlängert sich der Vertrag um einen weiteren Monat.Abseits des beliebten o2 Free Unlimited Max sind zur Black Week bei Mobilcom-Debitel noch weitere Mobilfunk-Angebote zu haben. So kann man sich auch für das Vodafone-Netz entscheiden und zwischen 15 GB und 58 GB mit bis zu 50 MBit/s zu Preisen ab 12,99 Euro pro Monat wählen. Bei den Telekom-Tarifen werden Einsteiger- bis hin zu Vielsurfer-Optionen mit bis zu 50 GB Datenvolumen geboten. Ihr habt also die Wahl.