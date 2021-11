Balmuda Phone: Toaster-Hersteller bringt ultrakompaktes Smartphone

Der japanische Hersteller Balmuda ist eigentlich für seine Design-fokussierten Küchengeräte wie den Balmuda Toaster bekannt. Jetzt bringt man ein eigenes Smartphone auf den Markt - ein mit 4,9 Zoll Bildschirmdiagonale extrem kompaktes Android-Gerät , das über 800 Euro kostet.

Technisch auf Höhe der Zeit

Balmuda

Das Balmuda Phone macht vieles anders als die großen Konkurrenten. So ist nicht nur das LCD mit 4,9 Zoll Diagonale für heutige Verhältnisse sehr klein, sondern auch die gesamte Form hält sich nicht an die von großen Herstellern wie Apple oder Samsung diktierten Konventionen im aktuellen Smartphone-Markt. Die Ränder um den Bildschirm fallen angenehm schmal aus, doch vor allem die fast schon halbmondförmige Rückseite des Balmuda Phone sticht ins Auge.Technisch ist das Gerät durchaus gut ausgestattet, löst das Display doch mit 1920x1080 Pixeln sehr hoch auf und ist im 16:9-Format gehalten. Die Frontkamera mit acht Megapixeln sitzt in einem kreisrunden Ausschnitt unterhalb der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Auf der Rückseite sitzt eine einzelne 48-Megapixel-Kamera mit einer F/1.8-Blende, die für die meisten Einsatzzwecke vollkommen ausreichen dürfte.Angetrieben wird das Balmuda Phone von einem Qualcomm Snapdragon 765 Octacore-SoC, der mit Taktraten von bis zu 2,3 Gigahertz auch in diversen anderen aktuellen Mittelklasse-Smartphones seinen Dienst tut. Sogar 5G-Unterstützung ist dank eines entsprechenden Modems im SoC möglich. Der Chip wird mit immerhin sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher kombiniert.Um die extrem kompakte Bauform des Balmuda Phone zu erreichen, muss der Hersteller natürlich einige Abstriche machen. Das größte "Problem" ist wohl der Akku, der aufgrund der begrenzten Größe nur eine Kapazität von 2500mAh aufweist, so dass fraglich ist, ob man mit dem Balmuda Design-Smartphone auch einen normalen Tag durchstehen kann, ohne nachladen zu müssen.Auch beim Design der Benutzeroberfläche auf Basis von Android 11 muss Balmuda tricksen, um sie sinnvoll nutzbar zu machen. So wird die Statusleiste am oberen Rand des Displays hier sogar zweizeilig umgesetzt, um neben der Uhrzeut und dem Netzwerkstatus auch die diversen Symbole von eingehenden Benachrichtigungen unterzubringen.Balmuda will sein erstes Smartphone in Kürze zunächst in Japan einführen, wo es in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von umgerechnet gut 800 Euro auf den Markt kommt.