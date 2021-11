Vodafone-Störung: Ausfälle durch Wartungsarbeiten am 18. November

Vodafone kündigt die letzten Wartungsarbeiten der Woche an und gibt die Regionen Deutschlands bekannt, in denen heute mit Ausfällen und Störungen im Kabelnetz zu rechnen ist. Neben dem Internet sind dabei auch die Telefonie und das Fernsehen von Problemen betroffen.

Laut aktuellen Informationen wird ein Großteil der Wartungsarbeiten am heutigen 18. Novemberdurchgeführt. Dabei ist nicht mit einer kompletten "Downtime" zu rechnen, sondern mit sporadischen Verbindungsabbrüchen. Dennoch dürften die Vodafone-Ausfälle in vielen Regionen zu einer mehr oder weniger starken Beeinträchtigung des Internet-, Telefon- und TV-Betriebs führen. Betroffen sind folgende Städte und Gemeinden in Deutschland.Weiterhin sollen in dieser Woche vom 15. bis 21. November 2021 (Montag bis Freitag) zusätzliche Wartungsarbeiten durchgeführt werden. In der Vodafone-Community wird von prognostizierten Ausfällen für eine Dauer von lediglich bis zu 10 Minuten gesprochen. Außnahmen bestätigen jedoch die Regel von einer möglichen längeren Downtime. Bisher angekündigte nächtliche Wartungsarbeiten dürften hingegen jeweils bis 9 Uhr des Folgetages abgeschlossen werden. Falls es bei euch also zu Problemen kommt, könntet ihr in den oben genannten Regionen ansässig sein.Seit Anfang November bietet Vodafone seinen Gigabit-Zugang unter dem Tarif " Red Internet & Phone 1000 Cable 2021 " für monatlich 49,99 Euro an. Die ersten sechs Monate sind dabei kostenlos. Die Buchung ist sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden möglich, die aus einem günstigeren Tarif auf die aktuelle Gigabit-Option wechseln. Vodafone verspricht eine Download- und Upload-Ge­schwin­dig­keit von 1000 Mbit/s respektive 50 Mbit/s. Laut Produktdatenblatt stehen davon normalerweise 850 Mbit/s bzw. 35 Mbit/s zur Verfügung.