Bis zu 150€ Rabatt: Samsung & Saturn starten neue Cashback-Aktion

Bei Samsung und Saturn bricht die Weihnachtszeit an, die mit einem großzügigen Cashback auf die Galaxy Watch 4 (Classic) und die Galaxy Buds 2 gefeiert wird. Entdeckt jetzt die beliebte Smartwatch und die ANC-Kopfhörer und sichert euch einen Rabatt von bis zu 150 Euro.

bis zum 29. November

Cashback in Höhe von bis zu 150 Euro

Samsung Galaxy Watch 4 & Buds 2: Deine Zeit, deine Sounds

Jetzt bis zu 150 Euro Cashback mitnehmen!

Samsung

Unter dem Motto "Dein Fest. Dein Galaxy." veranstalten Samsung und Saturn jetzt ihre große Cashback-Aktion für die neuesten Wearables des südkoreanischen Herstellers. Ab sofort undkönnt ihr euch die Samsung Galaxy Watch 4, die Watch 4 Classic oder die neuen Galaxy Buds 2 sichern und euch dabei über einenfreuen.Kauft die Aktionsprodukte im genannten Zeitraum einfach direkt bei Saturn und registriert euch im Anschluss bis zum 20. Dezember auf der passenden Samsung-Webseite . Der Cashback wird dann schnellstmöglich direkt auf euer Konto überwiesen.Die Samsung Galaxy Watch 4 und seine Classic-Edition gehören zu den beliebtesten Smartwatch-Modellen in Verbindung mit Android-Smartphones. Neben einem stilvollen Design steht sie ganz für die Fitness am Handgelenk. Vom klassischen Schrittzähler über Blutdruck und EKG bis hin zur Überwachung von Workouts und des Schlafverhaltens bietet die Galaxy Watch 4 umfangreiche Informationen zu eurem Körper, die helfen, das Wohlbefinden langfristig zu steigern. Außerdem profitiert ihr von vielen Wear OS-Apps, wie zum Beispiel Spotify, sowie eine umfangreiche Auswahl an Zifferblättern (Watchfaces). Und das alles zu einem besonders günstigen Preis.Saturn und Samsung bieten ihren Cashback nicht nur für die Galaxy Watch 4, auch die beliebten Galaxy Buds 2 gehören der Aktion an. Die True-Wireless-Kopfhörer überzeugen mit einem ausgewogenen Sound, hohem Tragekomfort und einer stabilen, nahtlosen Verbindung mit eurem Smartphone oder der Smartwatch. Dank der aktiven Geräuschunterdrückung (engl. Active Noise Cancelling) können Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden, womit man sich einzig und allein auf Musik, Podcasts oder Telefonate konzentrieren kann. Für Letztere integriert Samsung zudem drei Mikrofone, um stets eine klare Sprachqualität zu gewährleisten.