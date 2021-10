Cowboy Bebop - Der offizielle Trailer zur Anime-Adaption ist da

Netflix zeigt den ersten richtigen Trailer zur Live-Action-Version der Anime-Serie Cowboy Bebop: Nachdem es letzte Woche bereits einen ziemlich unterhaltsamen Teaser-Clip zu sehen gab, zeigt das neue Video nun endlich auch richtige Ausschnitte mit Spike, Jet und Faye. Der Trailer liegt bereits in der deutschen Synchron-Fassung vor.Die Netflix-Version soll sich insgesamt am Kult-Anime orientieren, wird diesen dabei aber natürlich nicht bis ins kleinste Detail umsetzen. Im Mittelpunkt stehen hier ebenfalls die drei Weltraum-Kopfgeldjäger Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) und Faye Valentine (Daniella Pineda), die Jagd auf gefährliche Verbrecher machen, schon bald aber auch von den Problemen ihrer Vergangenheit eingeholt werden.Anders als die Vorlage wird Netflix' Cowboy Bebop (zunächst) nicht 26, sondern nur zehn Folgen umfassen. Der Regisseur der Anime-Serie, Shin'ichiro Watanabe, stand dem Projekt als Berater zur Seite und die Komponistin Yoko Kanno steuert auch hier den Soundtrack bei. Los geht es bereits am 19. November 2021 auf Netflix.