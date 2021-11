FritzOS 7.29 behebt Probleme mit Druckern, Scannern und MacOS

Nach der Freigabe des Wartungs-Updates für die verschiedenen FritzBox-Modelle hat AVM nun die Aktualisierung für weitere Geräte gestartet. Behoben werden dabei eine Reihe von Problemen, unter anderem mit MacOS Monterey sowie mit Druckern und Scannern.

Weitere Verbesserungen im FritzOS 7.29 Internet: Verbesserung - Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Verbesserung - Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt

System: Verbesserung - Stabilität

Telefonie: Behoben - Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit bei Nutzung von Telefonie über IPv6

Verbesserung - Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie erhöht

Verbesserung - Verschlüsselte Telefonie robuster gegen Verbindungsverluste

USB: Behoben - Kompatibilität mit MacOS 12.0 "Monterey" verbessert

Behoben - Kompatibilität mit einigen alten Geräten (Drucker, Scanner) verbessert

Online-Update nutzen

AVM

Bedacht werden jetzt die FritzBoxen 7430, 7490, 7560 und 7580. Der Internet-Spezialist AVM startet ab sofort auch für diese Router das Wartungs-Update auf FritzOS Version 7.29. FritzOS 7.29 wurde bereits für eine Vielzahl an Geräten von AVM freigegeben. Nutzer sollten schnellstmöglich aktualisieren, denn die Aktualisierung behebt einige Fehler aus den vorherigen Updates und Kompatibilitätsprobleme. Wartungs-Update bedeutet, dass diese neue Version keine weiteren Funktionen einführt, dafür aber eine Reihe an Verbesserungen und Fehlerbehebungen bietet. Das Update wird allen Nutzern empfohlen, da AVM auch immer sicherheitsrelevante Änderungen mit veröffentlicht. Wir haben exemplarisch die Release-Notes für die FritzBox 7490 am Ende des Beitrags mit angefügt.Wer einen der Router von AVM besitzt (nicht eine Provider-Version, sondern einen freien Router), der kann ab sofort das neue Update beziehen. Wir haben einen Überblick über alle Änderungen für dieses Update zusammengestellt:Das Update kann per Online-Updatefunktion angestoßen werden. Dazu wird die Benutzeroberfläche des Gerätes im Internetbrowser unter "fritz.box" aufgerufen. Falls erforderlich, muss man sich dann mit Benutzernamen und Kennwort anmelden. Unter "Assistenten" findet man dann den Punkt "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren". Die neue Version wird allen Besitzern empfohlen, da AVM mit jedem FritzOS-Update auch Sicherheitsfunktionen überarbeitet und Fehlerbehebungen aussendet.Weitere Informationen zu den Updates hat AVM auf der Downloadseite veröffentlicht