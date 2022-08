Apple-1 von Steve Jobs: Computer-Prototyp für 700.000 Dollar verkauft

In den USA ist ein Prototyp des Apple I, also des ersten von Apple entwickelten Computers, für fast 700.000 versteigert worden. Der Rechner befand sich einst im Besitz von Apple-Mitgründer Steve Jobs höchstpersönlich und wurde auch von ihm genutzt.

Platine nicht mehr vollständig

RR Auctions

Wie das Auktionshaus RR Auctions verlauten ließ, ging die Prototypen-Platine des Apple-I an einen Sammler aus dem sogenannten Bay Area rund um San Francisco. Der Sammler ersteigerte das Mainboard für die stolze Summe von 677.196 Dollar, wollte aber seine Identität nicht preisgeben.Der betreffende Rechner war einst im Besitz von Apple-Mitgründer Steve Jobs selbst. Es gebe keinen Apple-I ohne diese Platine, so Bobby Livingston von dem Auktionshaus, über das das Gerät versteigert wurde. Jobs soll den Rechner einst selbst genutzt haben, bevor Teile davon, darunter einige Chips, aus der Platine entfernt wurden.Es wird vermutet, dass die Chips in anderen frühen Testsystemen oder für den Bau anderer Geräte verwendet wurden. Die Echtheit sei von einem erfahrenen Experten verifiziert worden, wobei auch alte Polaroid-Fotos für die Prüfung verwendet wurden. Jobs soll das Board lange Zeit in jener Garage aufbewahrt haben, in der er zusammen mit Steve Wozniak Apple gegründet hatte.Vor rund 30 Jahren sei die Platine von dem Apple-Gründer an den bisherigen Besitzer verschenkt worden. Im Grunde sei das Board so etwas wie der "Heilige Gral" unter den Apple-Sammlerstücken, so jedenfalls der Auktionator. Apple soll den Prototypen unter anderem verwendet haben, um einen der ersten Vertriebspartner vom Apple-1 zu überzeugen, bevor dieser später die ersten 50 fertigen Systeme orderte.Der Apple-I war der erste Computer, den die damals noch sehr junge Firma von Jobs und Wozniak auf den Markt brachte. Das Modell wurde bereits 1977 eingestellt, als man den Apple II einführte, der eine noch größere Rolle für den Erfolg von Jobs und der Firma Apple spielte.