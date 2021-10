Top-Tarif: 10 GB LTE-Flat mit 50 MBit/s jetzt für nur noch 6,66 Euro

Der Mobilfunk-Discounter Sim.de bietet ab sofort seine beliebte LTE-Flat mit 10 GB Datenvolumen und bis zu 50 MBit/s zu einem stark reduzierten Preis von nur 6,66 Euro pro Monat an. Auf eine teure Allnet-Flat wird verzichtet, dafür gibt es monatlich 60 Freiminuten in alle Netze.

Mehr sparen mit Vertragslaufzeit oder flexibel kündigen können

10 GB LTE Datenvolumen (50 MBit/s) im O2-Netz

60 Freiminuten pro Monat, danach 19 Cent pro Minute/SMS

EU-Roaming, eSIM-Möglichkeit, optionale Datenpakete

Anschlusspreis: gratis (24 Monate) / 19,99 Euro (3 Monate)

Monatlich nur 6,66 Euro ohne Preiserhöhung

Alternativen zum Sim.de-Tarif

Günstiges Surfpaket für 6,66 Euro pro Monat

Vielsurfer, die auf eine Flatrate für Telefonate oder SMS verzichten können, dürften mit dem neuen Sim.de LTE-Tarif voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Im O2-Netz der Telefónica Deutschland surft man mit soliden 50 MBit/s und kann für deutlich unter einem Euro pro Gigabyte ein 10-GB-Datenvolumen zum Surfen, Mailen, Streamen und Twittern nutzen. Somit spart man sich den Aufpreis, den viele Anbieter für eine Allnet-Flat berechnen würden, die von vielen Kunden allerdings nie vollständig ausgenutzt wird.Ganz ohne Telefonie oder SMS muss man mit dem Sim.de LTE-Tarif für monatlich 6,66 Euro natürlich nicht auskommen. Der Mobilfunk-Discounter gewährt 60 Freiminuten pro Monat und berechnet darüber hinaus 19 Cent pro Minute oder SMS. Wer sich jetzt für einen Vertrag mit einer zweijährigen Laufzeit entscheidet, spart zudem die Anschlussgebühren. Möchte man hingegen flexibel bleiben, kann der Tarif auch ohne Vertragslaufzeit gebucht werden. Der Vorteil, in einem dreimonatigen Rhythmus kündigen zu können, schlägt jedoch mit einem Bereitstellungspreis von 19,99 Euro zu Buche.Solltet ihr nach einem anderen Angebot Ausschau halten, bietet der Drillisch weitere Optionen an. So gibt es bei Handyvertrag.de jetzt einen Tarif mit 11 GB Datenvolumen und Allnet-Flat für nur 11,11 Euro pro Monat. Für eine Option mit 8 GB Datenvolumen werden hingegen 8,99 Euro berechnet. Beide Tarife kommen im Gegensatz zum Sim.de-Deal mit einer Allnet-Flat. Die restlichen Konditionen, z.B. Anschlusspreise, Vertragslaufzeiten und Co., sind mit diesem identisch.