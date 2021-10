Überdurchschnittlicher Anstieg: DDR5-Speicher wird deutlich teurer

Dass DDR5 teurer wird als der Vorgänger, war schon bisher bekannt. Jetzt liefert MSI eine erste Einschätzung, wie viel tiefer Kunden in die Tasche greifen müssen. Demnach ist mit einer Preissteigerung zwischen den Generationen von bis zu 60 Prozent zu rechnen.

DDR5 wird erst mal überdurchschnittlich teuer

Nach zwei Jahren wohl ähnlich teuer

Mit den aktuellen Fortschritten bei Prozessoren wird auch beim Arbeitsspeicher ein Generationswechsel vollzogen. Die richtige Hardware vorausgesetzt, wird man neben DDR4 in Zukunft auch den neuen Standard DDR5 nutzen können, der wie üblich Leistungssteigerungen durch höhere Geschwindigkeit ermöglicht - die DDR4 Spezifikation reicht bis 3200, bei DDR5 reicht dieser Wert bis 6600. Dieser Zuwachs muss zukünftigen Nutzern aber eben auch deutlich mehr wert sein.Seit Kurzem liefert MSI auf seiner Homepage einen Blogbeitrag , der über die Unterscheide der RAM-Generationen informiert. Wie der Hersteller analysiert, liegt die Preissteigerung für neue Speichertechnologien normalerweise im Durchschnitt bei 30 bis 40 Prozent. "Diesmal enthält DDR5 jedoch zusätzliche Komponenten, die die Kosten weiter in die Höhe getrieben haben. Daher erwarten wir bei der Markteinführung einen Preisaufschlag von 50 bis 60 % im Vergleich zu DDR4", so MSI.Allerdings: Der Hersteller ist sich sicher, dass nach einem überdurchschnittlich teuren Start von DDR5 trotzdem die üblichen Marktmechanismen zum Tragen kommen, die dafür sorgen, dass sich die Preise normalisieren: "In der Regel dauert es etwa 2 Jahre, bis die Preisgleichheit mit früheren Generationen erreicht ist, und wir gehen davon aus, dass der Trend auch bei DDR5-Modulen ähnlich sein wird."MSI bezieht sich in seiner Analyse auf die DDR5-Module von Kingston, die zusammen mit den CPUs der nächsten Generation von Intel erwartet werden. Man darf gespannt sein, wie sich hier die verschiedenen Speichermodul-Hersteller positionieren. Zum Start wird der Wunsch nach DDR5 aber auf jeden Fall mit deutlichen Mehrkosten im Vergleich mit dem Vorgänger verbunden sein.