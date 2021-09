Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im Oktober 2021

Mit 100 neuen Filmen und Serien zeigt sich Netflix im Oktober 2021 mit einer großen Auswahl an Originals und Lizenztiteln, deren Starttermine jetzt feststehen. Zu den Highlights zählen Army of Thieves, The Guilty, The Billion Dollar Code sowie neue Folgen von You und Locke & Key.

Netflix: Neue Serien im Oktober 2021

The Billion Dollar Code: Miniserie ab 7. Oktober

Life's A Glitch with Julien Bam ab 21. Oktober

Maid: Miniserie ab 1. Oktober

You - Du wirst mich lieben: Staffel 3 ab 15. Oktober

Locke & Key: Staffel 2 ab 22. Oktober

Colin in Black & White ab 29. Oktober

On My Block: Staffel 4 ab 4. Oktober

The Five Juanas ab 6. Oktober

Baking Impossible ab 6. Oktober

Liebe macht blind: Brasilien ab 6. Oktober

Sexy Beasts: Staffel 2 ab 7. Oktober

Pretty Smart ab 8. Oktober

Joint Venture: Staffel 3 ab 8. Oktober

Hometown Cha-Cha-Cha ab 9. Oktober

Another Life: Staffel 2 ab 14. Oktober

My Name ab 15. Oktober

Little Things: Staffel 4 ab 15. Oktober

Liebe, Sex und goop ab 21. Oktober

Insiders ab 21. Oktober

Inside Job ab 22. Oktober

The King's Affection ab 22. Oktober

Adventure Beast ab 22. Oktober

More than Blue: Die Serie ab 22. Oktober

Der Denver-Clan: Staffel 4 ab 22. Oktober

Sintonia: Staffel 2 ab 27. Oktober

Luis Miguel - Die Serie: Staffel 3 ab 28. Oktober

Die Zeit, die ich dir widme ab 29. Oktober

Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen - Bald verfügbar

Call My Agent: Bollywood - Bald verfügbar

Inspector Koo - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im Oktober 2021

The Guilty ab 1. Oktober

Swallow ab 1. Oktober

Forever Rich ab 1. Oktober

Escape The Undertaker ab 5. Oktober

Jemand ist in deinem Haus ab 6. Oktober

Groll ab 8. Oktober

My Brother, My Sister ab 8. Oktober

Das Gift ab 13. Oktober

Operation Hyakinthos ab 13. Oktober

One Night in Paris ab 14. Oktober

Du Sie Er & Wir ab 15. Oktober

Die Schlacht um die Schelde ab 15. Oktober

Reif für einen Mord ab 19. Oktober

Night Teeth ab 20. Oktober

Stuck Together ab 20. Oktober

Little Big Mouth ab 22. Oktober

Nobody Sleeps in the Woods Tonight - Teil 2 ab 27. Oktober

Hypnotic ab 27. Oktober

Dear Mother ab 29. Oktober

Army of Thieves ab 29. Oktober

A World Without - Bald verfügbar

Netflix: Neue Dokumentationen im Oktober 2021

Colonia Dignidad: Eine deutsche Sekte in Chile ab 1. Oktober

Unsportlich ab 6. Oktober

Malinche - Das Making-of: Eine Dokumentation von Nacho Cano ab 12. Oktober

Filme - Das waren unsere Kinojahre: Staffel 3 ab 12. Oktober

Convergence: Mut in der Krise ab 12. Oktober

Found ab 20. Oktober

Roaring Twenties ab 22. Oktober

Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary ab 21. Oktober

Das Motiv ab 28. Oktober

Der Regenmantel-Killer: Mörderjagd in Korea - Bald verfügbar

Haus der Geheimnisse: Die Toten von Burari: Miniserie - Bald verfügbar

Netflix: Neue Specials im Oktober 2021

Diana: Das Musical ab 1. Oktober

Netflix: Neue Kids & Familiy-Inhalte im Oktober 2021

Hexen und Katzen ab 7. Oktober

Eine dunkle & grimmige Geschichte ab 8. Oktober

Pokémon - Der Film: Geheimnisse des Dschungels ab 8. Oktober

Der Babysitter-Club: Staffel 2 ab 11. Oktober

Mighty Express: Staffel 5 ab 12. Oktober

Sharkdog und ein fantastisches Halloween ab 15. Oktober

Karmas Welt ab 15. Oktober

Misfit: Die Serie ab 16. Oktober

Gabby's Dollhouse: Staffel 3 ab 19. Oktober

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 6 ab 21. Oktober

Maya und die Drei: Miniserie ab 22. Oktober

Netflix: Neue Animes im Oktober 2021

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light ab 1. Oktober

Scissor Seven: Staffel 3 ab 3. Oktober

Blue Period ab 9. Oktober

Bright: Samurai Soul ab 12. Oktober

Komi Can't Communicate ab 21. Oktober

Netflix: Neue Lizenztitel im Oktober 2021

Die Geisha ab 1. Oktober

Ein Hund namens Beethoven ab 1. Oktober

Kommissar Wallander: Staffel 3 ab 1. Oktober

Knight and Day ab 1. Oktober

The Rite - Das Ritual ab 1. Oktober

Dumm und Dümmehr ab 1. Oktober

Verflucht ab 1. Oktober

Ride Along: Next Level Miami ab 1. Oktober

Love and other Drugs - Nebenwirkung inklusive ab 1. Oktober

Sisters ab 1. Oktober

Seinfeld: Staffeln 1 - 9 ab 1. Oktober

Thunderbirds ab 1. Oktober

Angeliena ab 8. Oktober

Bloodshot ab 27. Oktober

Der Video-Streaming-Dienst veröffentlicht für den kommenden Monat nicht nur eine Liste der Neustarts von Eigenproduktionen, sondern gibt im Vorfeld bereits jetzt einen Ausblick auf die zeitexklusiven, meist namhaften Lizenztitel. Dennoch stehen die Netflix-Originals auch im Oktober 2021 im Mittelpunkt. Zu ihnen gehören die beiden Drama-Miniserien Maid und The Billion Dollar Code nebst Life's a Glitch mit YouTuber Julien Bam und Colin (Kaepernick) in Black & White. Nachschub gibt es auch für die Serien Locke & Key, You, On My Block, Another Life, Denver-Clan und Little Things.Im Bereich der Originalfilme fokussiert sich Netflix hingegen auf das deutsche Drama Du Sie Er & Wir sowie die Schweighöfer-Produktion von Army of Thieves. Mit The Guilty nimmt man zum Monatsanfang zudem einen neuen Krimi-Thriller mit Jake Gyllenhaal ins Programm auf, der als Polizist in einer Notrufzentrale den "Tag der Enthüllungen und Abrechnungen" durchlebt. Weiterhin sieht man im Oktober eine Doku über die deutsche Sekte Colonia Dignidad und das Broadway-Musical über Prinzessin Diana. Anime-Fans kommen hingegen mit The Seven Deadly Sins, Scissor Seven und Blue Period auf ihre Kosten.Zu den eingangs erwähnten Lizenztitel gehören im Oktober zudem Filme und Serien wie Die Geisha, Knight and Day, Dumm und Dümmehr, Ride Along, Love and other Drugs und neun Staffeln von Seinfeld. Im Anschluss findet ihr die ausführliche Auflistung aller Neustarts in den jeweiligen Netflix-Kategorien.