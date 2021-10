Disney+, Netflix & Prime Video: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Abonnenten der Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ können sich in dieser Woche auf über 40 Film- und Serien-Neustarts freuen. Zu den Highlights zählen Another Life, You, Dolittle und The Conjuring. Wir zeigen euch alle Starttermine im Überblick.

Letzte Chance: Diese Filme verlassen Netflix im Oktober 2021

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 41

Der Babysitter-Club: Staffel 2 ab 11. Oktober

Mighty Express: Staffel 5 ab 12. Oktober

Malinche - Das Making-of: Eine Dokumentation von Nacho Cano ab 12. Oktober

Filme - Das waren unsere Kinojahre: Staffel 3 ab 12. Oktober

Convergence: Mut in der Krise ab 12. Oktober

Bright: Samurai Soul ab 12. Oktober

Das Gift ab 13. Oktober

Operation Hyakinthos ab 13. Oktober

Another Life: Staffel 2 ab 14. Oktober

One Night in Paris ab 14. Oktober

My Name ab 15. Oktober

Little Things: Staffel 4 ab 15. Oktober

You - Du wirst mich lieben: Staffel 3 ab 15. Oktober

Du Sie Er & Wir ab 15. Oktober

Die Schlacht um die Schelde ab 15. Oktober

Sharkdog und ein fantastisches Halloween ab 15. Oktober

Karmas Welt ab 15. Oktober

Misfit: Die Serie ab 16. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 41

Dolittle ab 11. Oktober

Tolo Tolo ab 13. Oktober

Asche ist reines Weiß ab 14. Oktober

Homeland S8 ab 15. Oktober

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast ab 15. Oktober

The Conjuring 1 & 2 ab 15. Oktober

Annabelle: Creation ab 15. Oktober

Elf ab 16. Oktober

Ich war noch niemals in New York ab 17. Oktober

The Silence ab 17. Oktober

Jetzt bei Prime Video anmelden und streamen!

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 41

Just Beyond - Staffel 1 ab 13. Oktober

Hacking The System - Staffel 1 (National Geographic) ab 13. Oktober

Raubtiere hautnah - Staffel 1 (National Geographic) ab 13. Oktober

Small World - Kleine ganz groß - Staffel 1 (National Geographic) ab 13. Oktober

Bobs Burgers - Staffel 11, Weitere Episoden ab 13. Oktober

Hubert & Staller - Staffel 1-3 (ZDF Enterprises) ab 13. Oktober

Krieg der Welten - Staffel 2 ab 13. Oktober

What We Do in the Shadows - Staffel 1+2 ab 13. Oktober

Reservation Dogs - Staffel 1 ab 13. Oktober

The D'Amelio Show - Staffel 1 ab 13. Oktober

Der Kroatien Krimi - Teil 1-8 (Constantin) ab 15. Oktober

Schwarzach 23 und der Schädel des Satans (ZDF Enterprises) ab 15. Oktober

Schwarzach 23 und die Hand des Todes (ZDF Enterprises) ab 15. Oktober

Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mordsfinger (ZDF Enterprises) ab 15. Oktober

Die Havarie der Costa Concordia (National Geographic) ab 15. Oktober

Muslimbruderschaft (National Geographic) ab 15. Oktober

Jetzt bei Disney+ anmelden und streamen!

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Zwischen dem 11. und 17. Oktober gibt es für Netflix-Mitglieder unter anderem die zweite Staffel der Sci-Fi-Serie Another Life zu sehen, während sich kurz darauf die Thriller-Serie "You: Du wirst mich lieben" mit neuen Folgen zurück meldet. Weiterhin starten der deutsche Netflix-Film "Du Sie Er & Wir" sowie die Sozial- und Kulturdoku Convergence über den Kampf für eine bessere Zukunft. Kinder und Jugendlich dürften sich hingegen auf Serien wie Misfit, Karmas Welt und Sharkdog freuen. Amazon stellt Prime Video-Mitgliedern auf seiner Streaming-Plattform Die fantastische Reise des Dr. Dolittle mit Robert Downey Jr. und Buddy der Weihnachtself auf Abruf bereit. Ebenso sieht man die achte Staffel von Homeland und die beiden Horrorfilme der The Conjuring-Reihe. Auf Disney+ und seinem Star-Channel findet man hingegen neue Folgen von Bobs Burgers und die zweite Staffel von Krieg der Welten. Zusätzlich nimmt der Micky Maus-Konzern einige ZDF-Filme ins Programm auf und zeigt mit The D'Amelio Show eine Doku über die US-amerikanische TikTok-Influencerin Charli D'Amelio.