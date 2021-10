Kein Aufpreis: Telekom bietet MagentaMobil-Tarife jetzt ohne Laufzeit

Es ist ein gutes Zeichen für Mobilfunk-Kunden, das die Telekom jetzt unter der neuen Überschrift "Flex" sendet. MagentaMobil-Tarife sowie Zweitkarten können in Zukunft ohne Mindestlaufzeit gebucht werden. Das Beste: einen Aufpreis gibt es hier tatsächlich nicht.

Die Zeit der Mindestvertragslaufzeit läuft bei der Telekom ab

Mobilfunk-Tarif mit Endgerät und 24 Monaten Vertragslaufzeit

Mobilfunk-Tarif Flex ohne Endgerät und ohne Mindestlaufzeit

Mobilfunk-Tarif ohne Endgerät und 24 Monaten Vertragslaufzeit

Ab 5. Oktober, nicht für Bestandskunden

MagentaMobil S, M, L, XL Flex

MagentaMobil Flex Young

MagentaMobil Data Flex

Family Card Flex, CombiCard Data Flex

MagentaMobil EINS Flex

Community Card EINS Flex und Data Card EINS Flex

Jetzt auch ohne Aufpreis ohne Laufzeit

Wer einen Mobilfunktarif flexibel und ohne Laufzeit nutzen will, muss dafür bisher fast immer tiefer in die Tasche greifen, als bei Angeboten mit zeitlicher Bindung. Die Telekom geht jetzt mit seinem neuen MagentaMobil Flex-Angebot einen durchaus radikal neuen Weg, der die Mobilfunklandschaft in Deutschland nachhaltig beeinflussen könnte.Alle MagentaMobil-Tarife , die ohne Endgerät gebucht werden, können künftig auch ohne Mindestlaufzeit genutzt werden. Sofort sucht das erfahrene Kundenauge nach dem üblichen Aufpreis für diese Flexibilität, doch wird hier tatsächlich nicht fündig: "Alle MagentaMobil Flex Tarife werden ohne zusätzlichen Aufpreis angeboten", so die Telekom in ihrer Ankündigung Die Telekom setzt zukünftig damit auf drei Laufzeitmodelle:Wie das Unternehmen betont, sieht man die Laufzeit-Verträge in Zukunft vor allem als Angebot für Kunden, die zu ihrem Tarif ein subventioniertes Endgerät mit Zuzahlung wünschen und dafür eine Bindung in Kauf nehmen. Warum man sich bei der neuen Auswahl in Zukunft ohne Endgerät für 24 Monate binden sollten, ist zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer ersichtlich.Die neuen Laufzeit-Möglichkeiten sind ab 5. Oktober gültig (Anmerkung: Zum aktuellen Zeitpunkt, 17 Uhr, ist die Umstellung noch nicht erfolgt) und können von Privatkunden und als "Business Mobil Vario" auch von Geschäftskunden genutzt werden. Wie üblich läuft die Buchung über Telekom-Shops, den Kundenservice oder online . Ein echter Wermutstropfen: Für Bestandskunden sieht die Telekom keine Möglichkeit zur Umstellung vor Ablauf der aktuellen Vertragslaufzeit vor.Im Anschluss alle Telekom-Tarife und Optionen, die ohne Laufzeit genutzt werden können: