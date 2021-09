Unlimitiert LTE für 12 Euro: o2 Free Unlimited Basic, monatlich kündbar

Unlimited-Tarife erfreuen sich großer Beliebtheit, unbegrenztes Volumen und hohe Datenraten machen die Angebote aber oft sehr teuer. Beim O2 Free Unlimited Basic-Tarif läuft das anders: Der kostet günstige 11,99 Euro, verzichtet aber auf Spitzentempo.

Es muss nicht immer mit Vollgas durchs Netz gehen

Allnet- & SMS-Flat

Unlimitiertes LTE Datenvolumen (2 Mbit/s)

EU-Roaming

VoLTE und WLAN Call

o2-Netz

11,99€/Monat statt 29,99€/Monat für max. 24 Monate

39,99€ Anschlussgebühr

monatlich kündbar

Ein nettes Extra für die Augen

Unlimitiertes LTE Datenvolumen zum Aktionspreis

Ein Blick in unser WinFuture-Special zu mobilem Internet zeigt, dass Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen sich von anfänglichen Höchstpreisen langsam in Geldbeutel-freundliche Regionen bewegen. Mobilcom Debitel bietet jetzt mit dem o2 Free Unlimited Basic-Tarif zum Aktionspreis von 11,99 Euro ein in diesem Bereich sehr interessantes Angebot. Basis bildet natürlich hier auch das unbegrenzte Surfvolumen, das im LTE-Netz von o2 genutzt werden kann - ob das Netz zu einem passt, lässt sich auch mit der Gratis-SIM sehr leicht herausfinden.Der Hebel für den besonders günstigen Preis für einen Unlimited-Tarif ist hier die Surfgeschwindigkeit von 2 Mbit/s im Download und 1 Mbit/s im Upload. Das macht den Tarif zum perfekten Angebot für alle, die genau wissen, dass ihre verwendeten mobilen Anwendungen keine Spitzengeschwindigkeiten benötigen. Für die Smartphone-Grundfunktionen wie Messaging, Podcasts, Internetradio oder Bezahl-Anwendungen reicht dieses Tempo vollkommen aus, auch Streaming stellt kein großes Problem dar, Amazon beispielsweise gibt (bei SD-Inhalten) lediglich eine benötigte Bandbreite von 0,9Mbit/s an. Die Nutzung von Webseiten mit vielen großen Medieninhalten erfordert bei diesem Anschluss aber natürlich etwas Geduld.Ein Feature des Aktions-Tarifs macht diesen dann vor allem als Zweit- und Zwischenlösung sehr attraktiv. Die Kündigung ist hier monatlich möglich. Im Anschluss noch einmal die wichtigsten Fakten zum Angebot in der Übersicht:Und dann gibt es bei der aktuellen Aktion auch noch ein nettes Extra für alle Kunden. Bei Buchung gibt es automatisch einen Gratismonat Waipu.tv Perfect Plus. Damit gibt es bei dem IPTV-Anbieter Zugriff auf 167 TV-Sender, 144 davon in HD. Das Angebot ist monatlich kündbar, die Kündigung kann hier also bereits im Testzeitraum erfolgen. Danach werden 9,99 Euro pro Monat fällig.