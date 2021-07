1&1 bringt monatlich kündbare Mobilfunktarife zurück, auch Unlimited

Das gibt es in den Tarifen

Tarife im Überblick

All-Net-Flat LTE S mit 3 GB Datenvolumen 19,99 Euro im Monat

All-Net-Flat LTE M mit 10 GB statt 5 GB Datenvolumen 24,99 Euro im Monat

All-Net-Flat LTE L mit 20 GB statt 10 GB Datenvolumen 29,99 Euro im Monat

1&1 All-Net-Flat 5G XL mit 50 GB statt 25 GB Datenvolumen 34,99 Euro im Monat

1&1 All-Net-Flat 5G XXL mit Unlimited statt 50 GB Datenvolumen 69,99 Euro im Monat

Unterschiedliche Geschwindigkleiten je nach Tarif

Aktion mit doppeltem Datenvolumen, ohne Laufzeit

Das meldet das Online-Magazin Mobiflip . Seit einiger Zeit war das Angebot, einen Mobilfunkvertrag ohne Laufzeit abzuschließen, von der 1&1-Webseite verschwunden , doch wie Mobiflip bemerkte, ist die Option nun wieder zurück. Der Vorteil liegt dabei auf der Hand - wer sich nicht lange binden möchte, kann dieses Angebot zeitweise nutzen und monatlich kündigen.Der Nachteil im Vergleich zu den Zwei-Jahres-Verträgen ist der Preis. Es gibt für die monatlich kündbaren Tarife keine Sonderrabatte und so sind die Angebote im Vergleich zu anderen Anbietern zu teuer. Eine Ausnahme macht jedoch die unbegrenzte Flat. Beim 1&1 All-Net-Flat 5G XXL-Tarif steht unbegrenzt Datenvolumen, eine SMS- und Telefonat in all deutschen Netze sowie EU-Roaming für 69,99 Euro im Monat zur Verfügung. Je nach Netzverfügbarkeit wird bis zu 500 MBit/s Downloadgeschwindigkeit (mit 5G) ermöglicht.Ab dem Tarif XL gibt es zusätzlich 50 GB Cloudspeicher, im XXL sogar 100 GB Cloudspeicher inklusive. Die LTE-Tarife werden im Telefónica-Netz an­ge­boten. Egal für welche Laufzeit man sich entscheidet: Derzeit wird das inklusive Datenvolumen bei den LTE- und 5G-Tarife verdoppelt, bei der Flatrate die bisher 50 GB Daten enthielt wird sie sogar auf unlimitiert hochgestuft.Möglich sind Download­geschwindigkeiten in den Tarifen M, L und XL von bis zu maximal 225 MBit/s . Beim Upload werden bis zu 50 MBit/s erreicht. Ab dem Tarif XL bietet 1&1 übrigens bereits an einigen Standorten auch 5G an, im Tarif LTE S gibt es dagegen nur maximal 50 MBit/s im Download. Nach erreichen des Inklusiv-Volumens drosselt der Anbieter auf 64 kBit/s. 1&1 bietet die Verdoppelung des Datenvolumens bei den Mobilfunktarifen nur für kurze Zeit an.