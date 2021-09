Netflix verrät "Einschaltquoten" zu seinen Top-Serien und -Filmen

Netflix ist der größte Streaming-Dienst der Welt, was dort populär ist, war aber lange Zeit nicht klar. Denn das Unternehmen schwieg kategorisch zu "Einschaltquoten". Doch seit einer Weile lässt man sich immer wieder und tiefer in die Karten blicken, nun war es wieder soweit.

Bridgerton dominiert

Noch vor einigen Jahren war es nahezu unmöglich, auch nur die kleinste Information zum Erfolg oder Scheitern einer Netflix-Produktion zu erfahren. Doch vor einiger Zeit hat der Streaming-Riese begonnen, Top-10-Listen zu veröffentlichen, die verraten, was gerade angesagt ist, immer wieder gibt es auch konkrete Zahlen. Nun hatte Co-CEO und Chief Content Officer Ted Sarandos bei einem Podiums-Interview im Rahmen der Code Conference frische Zahlen im Gepäck und diese sind natürlich eine Fundgrube für allerhand Erkenntnisse im Zusammenhang mit Netflix.Allerdings hat Netflix bekanntlich eine ganz eigene Zählweise bzw. Metrik: Denn bei den (ersten der) folgenden Zahlen handelt es sich um die Serien und Filme, die von Abonnenten in den ersten 28 Tagen ihrer Verfügbarkeit mindestens zwei Minuten lang gestreamt worden sind.Die beliebteste Serie war Bridgerton, die erste Staffel der fiktiven Erzählung im Jahr 1813 sahen 82 Millionen. Der erste Teil von Lupin folgt auf Platz 2 mit 76 Millionen, so viele Netflix-Nutzer (bzw. knapp darunter) sahen auch die erste Staffel The Witcher. Dahinter: Sex/Life und Stranger Things 3 (je 67 Millionen), Haus des Geldes (65 Millionen) und Tiger King (64 Millionen).Bei den Filmen liegt Extraction ganz vorne, den Actionfilm mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle "sahen" 99 Millionen Netflix-Nutzer. Klar dahinter lagen Bird Box (89 Millionen), Spenser Confidential (85 Millionen), 6 Underground und Murder Mystery (je 83 Millionen).Sarandos hat auch noch eine zweite interessante Tabelle bzw. Statistik mitgebracht, nämlich die insgesamt angesehenen Stunden. Auch hier liegt Bridgerton bei den Serien mit 625 Millionen Stunden vorne, Haus des Geldes (Teil 4) kommt dahinter (619 Millionen) und Stranger Things 3 mit 582 Millionen Stunden. In der Filmkategorie lag in dieser Disziplin Bird Box an der Spitze und kam auf 282 Millionen Stunden, dahinter kommen u. a. Extraction (231 Millionen Stunden) und The Irishman (215 Millionen Stunden).