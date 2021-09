Neue Tricks für Amazon Alexa: Steuerung durch Geräusche jetzt in DE

Amazon Alexa kann jetzt auch in Deutschland auf eine Reihe von Geräuschen reagieren und diese als Anlass zur Anpassung der Smarthome-Technik nehmen. Vorerst bleibt die Funktion auf vier Geräuschtypen beschränkt, die als Auslöser dienen können.

Alexa kann jetzt auf bestimmte Geräusche reagieren

Amazon Alexa-App starten

Unter "Mehr", "Routinen" oben rechts das Pluszeichen anwählen

Unter "Wenn Folgendes passiert" die "Geräuscherfassung (Öffentl. Vorschau)" wählen

Hier das gewünschte Geräusch wählen: Hundegebell, weinendes Baby, Husten, Schnarchen

Gerät auswählen, das nach dem akustischen Auslöser lauschen soll

Festlegung des Zeitraums, wann die Geräuscherfassung aktiv ist

Danach kann eine Aktion hinzugefügt werden, beispielsweise die Aktivierung einer Lampe

Im letzten Schritt wird die neue Routine gespeichert und aktiviert

Amazon dominiert den Absatz von Smart-Speakern, Alexa hat auch in vielen deutschen Haushalten einen festen Platz gefunden. Jetzt können sich Nutzer hierzulande darüber freuen, dass der digitale Mitbewohner in Zukunft nicht nur auf klare Zurufe reagiert, sondern auch bei Geräuschen aktiv werden kann. Die Funktion war im Mai 2021 bereits in den USA gestartet, steht seit Kurzem aber auch in Deutschland bereit.Wie auch Caschy in seinem Bericht schreibt, findet sich in der Smart-Home-App von Amazon jetzt der Punkt "Geräuscherfassung". Die Entwickler markieren die Funktion mit dem Zusatz "öffentliche Vorschau", ein Hinweis darauf, dass man hier in den nächsten Monaten noch weitere Anpassungen erwarten kann.Zum Start kann die Alexa-Geräuscherfassung vier verschiedene Geräuschtypen erkennen: Schnarchen und Husten sowie Bellen von Hunden und das Weinen von Babys. Das macht es wiederum möglich, diese Geräusche als Auslöser für Routinen festzulegen. Ein sehr einfach vorstellbares Szenario: Echo-Geräte können als eine Art Babyfone genutzt werden, das bei Babyweinen die Eltern informiert oder ein Nachtlicht ansteuert.