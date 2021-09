Vorsicht: Die berüchtigte REvil Erpressungs-Software ist zurück

Im Sommer machte der Angriff auf den Software-Hersteller Kaseya Schlagzeilen. Dahinter steckte eine Gruppe namens REvil, die als Betreiber eines Ransomware-as-a-Service-Angebot bekannt sind. Nun ist die Gruppe zurück und es wird befürchtet, das Groß-Angriffe laufen.

Hohe Lösegeld-Forderungen floßen

Portale im Dark Web wieder aufgetaucht

CryptoSearch - verschlüsselte Dateien finden

Siehe auch:

Die Betreiber des RaaS-Dientes REvil kehren nach einer zweimonatigen Pause überraschend zurück. Das geht aus einem Bericht des US-Magazins BleepingComputer hervor. Nach dem Angriff auf den Technologiedienstleister Kaseya Anfang Juli, der große Aufmerksamkeit erregt hatte und rund 1500 Unternehmen, die mit Kaseya arbeiteten, betraf, waren die Hintermänner plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Es gab Berichte, dass die zunächst gemeldete "Abschaltung" des Hacker-Dienstes mit einem Anruf von US-Präsident Joe Biden bei Russlands Präsident Wladimir Putin der zusammen hängt.Ende Mai führte REvil auch den Angriff auf den weltweit größten Fleischproduzenten JBS an und zwang das Unternehmen, 11 Millionen Dollar Lösegeld an die Erpresser zu zahlen, um sich einen Schlüssel für die Unternehmensdaten zu sichern.Nach den Angriffen und der zunehmenden internationalen Aufmerksamkeit hat die Gruppe ihre Dark-Web-Infrastruktur abgeschaltet, was zu Spekulationen geführt hat, dass sie ihre Aktivitäten möglicherweise vorübergehend eingestellt haben, um unter einer neuen Identität aufzutreten und so weniger Aufmerksamkeit zu erregen. Doch jetzt sind die Portale im Dark Web von REvil wieder online - die Gruppe bietet ihre schmutzigen Dienste allem Anschein nach wieder an.Laut BleepingComputer ist derzeit nicht klar, ob REvil wieder wie zuvor "im Spiel ist" oder ob sie neue Angriffe gestartet haben. Der Sicherheitsforscher Brett Callow von Emisoft bestätigte aber zumindest schon einmal, dass der Happy Blog und die Seite für die Zahlungsabwicklungen für Erpressungs-Software wieder online sind. REvil, auch bekannt als Sodinokibi, wurde im ersten Quartal 2021 am fünfthäufigsten als Ransomware-Stamm gemeldet und machte fast fünf Prozent aller Meldungen in diesem Quartal aus, wie aus den von Emsisoft zusammengestellten Statistiken hervorgeht. Die Sicherheitsforscher überwachen die neuen Aktivitäten jetzt sehr genau.