Mit Dolby Atmos & Co.: JBL Soundbars bei Saturn jetzt im Somme-Sale

Unter diesem Motto finden im Online-Shop von Saturn die Sommerangebote mit einer Vielzahl von JBL-Aktionsprodukten statt. Besonders beliebt: Soundbars. Im Fokus stehen die JBL Bar 300 für Einsteiger, die JBL Bar 800 in der beliebten Mittelklasse und natürlich die JBL Bar 1000 als High-End-Modell.Alle Soundbars verbinden gleich drei Vorteile: Erstklassiger Sound, smarte Streaming-Services und eine deutlich einfachere Installation im Vergleich zu herkömmlichen Surround-Anlagen. Wir stellen euch die Modelle vor.Die JBL Bar 300 richtet sich an Einsteiger, die nicht allzu tief in den Geldbeutel greifen, gleichzeitig aber auch nicht auf Soundqualität verzichten wollen. Mit einer Ausgangsleistung von 260 Watt hat die kompakte Soundbar bereits einiges zu bieten. Der Hersteller verspricht immersive Sounderlebnisse und das ganz ohne zusätzliche Lautsprecher oder Subwoofer.Dabei setzt die JBL Bar 300 auf virtuellen Dolby Atmos-Sound, die Unterstützung von Streaming-Technologien wie Apple AirPlay, Amazon Alexa Multi-Room Music (MRM) und einen integrierten Google Chromecast. Per "PureVoice" können zudem Stimmen verstärkt werden und der integrierte HDMI eARC-Anschluss ermöglicht das Durchschleusen von 4K Dolby Vision, etwa für die Xbox Series X oder PS5.Mit zwei leistungsstarken, abnehmbaren Zusatzlautsprechern sorgt die JBL Bar 800 für einen True Dolby Atmos-Sound. Und das Beste: ganz ohne Kabel oder Stromanschlüsse. Die Rear-Speaker können einfach abgenommen und bat­te­rie­be­trie­ben genutzt werden - für Stunden. Kabellos wird auch der mit­ge­lie­fer­te 10-Zoll-Subwoofer angeschlossen, der mit einem präzisen Bass überzeugt.Insgesamt kommt die JBL Bar 800 so auf eine Ausgangsleistung von satten 720 Watt. Perfekt also auch für Kinoabende in größeren Räumlichkeiten. Darüber hinaus profitiert sie von den gleichen Vorteilen, wie sie bereits die JBL Bar 300 bietet - Airplay, Chromecast, Alexa MRM und 4K Dolby Vision Passthrough für Videospieler und Spielekonsolen per HDMI eARC.Zu guter Letzt solltet ihr einen Blick auf die JBL Bar 1000 werfen, einem der Flaggschiffe, wenn es um JBL-Soundbars geht. Saturn bietet das High-End-Modell mit einer Ausgangsleistung von 880 Watt samt kabellosen 10-Zoll-Subwoofer und abnehmbaren Lautsprechern für die True Dolby Atmos-Technologie derzeit für unter 1000 Euro an - ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.Und wo genau liegen die Unterschiede zur JBL Bar 800? Während der Subwoofer der JBL Bar 1000 ebenfalls auf 300 Watt setzt, gibt es für die Soundbar an sich (440 Watt) und die zusätzlichen Lautsprecher (2x 70 Watt) etwas mehr Dampf auf den Kessel, womit die Intensität nochmals gesteigert wird. Ein Luxus, den man sich als Audio-Enthusiast gerne einmal gönnt.