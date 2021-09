Nur heute: Media Markt und Saturn feiern das Super-Sonntag-Sparen

Die günstigen Weekend-Deals bei Media Markt und Saturn sind in vollem Gange. Nur für kurze Zeit bieten die Online-Shops in ihren Prospekten viele Technik-Angebote stark reduziert an. Wir haben uns die Schnäppchen zum Bestpreis genauer angesehen. Das sind die Highlights.

Günstige SSDs, Festplatten, Speicherkarten und 4K-Fernseher

Notebooks, Netzwerk-Zubehör und Haushaltsgeräte stark reduziert

Neues Prospekt und großer Super Sale

Die besten Technik-Deals im neuen Prospekt

Saturn

An diesem Wochenende halten die Elektronikhändler für euch mehr als sechs Preisnachlässe bereit. Bei Saturn werden neben dem großen Super Sale unter anderem die Weekend-Deals XXL und die Smartphone-Purzelpreise veranstaltet. Media Markt hingegen zeigt sich mit den so genannten Most-Wanted-Sale im neuen Prospekt, seinen Breaking-Deals und den ebenso beliebten Handy-Deals . Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden für die Schnäppchen-Angebote nicht benötigt. Man sollte jedoch schnell sein: Einige Aktionen enden bereits in Kürze.Ist man in den Online-Shops und Prospekten von Media Markt und Saturn auf der Suche nach einem neuen und vor allem günstigen Fernseher, Notebooks, Smartphones oder Haushaltsgeräte, dann wird man definitiv fündig. Gute Angebote halten die Händler auch für PC-Zubehör, wie zum Beispiel SSDs, Monitore, Festplatten und Co., Kameras, Tablets sowie Desktop-PCs bereit. Mit den neuen Aktionen können sogar pauschal bis zu 50 Prozent gespart werden. Dabei bietet man oft eine versandkostenfreie Lieferung und die Möglichkeit der Abholung in den Filialen vor Ort an.Im beliebten Bereich der Speichermedien kommt man heute bei Saturn und Media Markt auf seine Kosten. Unter anderem finden wir die externe Festplatten WD Elements mit 1 TB Speicher und einem USB-Stick-Geschenk für nur 44 Euro und die MicroSD-Karte SanDisk Ultra Plus mit satten 400 GB Speicher kostet nur noch 39 Euro. Für die 200-GB-Version verlangen die Händler zudem nur 20 Euro. Hinzu kommt der Rabatt auf Crucial-SSDs. Die Crucial MX500 mit 2 TB Speicher kostet nach einem Direktabzug nur noch 159 Euro und im kompakten M.2-Format schlägt die Crucial P5 NVMe-SSD mit nur noch 60 Euro zu Buche.Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, der wird vorrangig im Super Sale fündig. Hier gibt es bis zu 300 Euro Direktabzug auf alle vorrätigen Smart-TVs. Als Highlight gelten zwei OLED-Modelle von LG. Der LG OLED 55 A1 9LA (55 Zoll) geht für nur noch 999 Euro über die Ladentheke und der LG OLED 55 C1 7LB (55 Zoll) sinkt im Preis nach Cashback auf 1227 Euro. Natürlich geht es auch noch günstiger oder größer. Der Philips 70 PUS 7805/12 (70 Zoll) ist mit Ambilight für nur 790 Euro erhältlich und der Mini-LED-Fernseher Samsung GQ 65 QN 95 A (65 Zoll, QLED) liegt nach Direktabzug und Gutscheindreingabe theoretisch bei nur noch 1754 Euro.Zu den weiteren Deals von Media Markt und Saturn gehört der Direktabzug von bis zu 300 Euro auf viele Notebooks . In die beliebtesten Laptops reiht sich das ASUS VivoBook 15 mit Intel Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD für nur noch 529 Euro ein. Mit dabei ist auch das Acer Nitro 5 Gaming-Notebook mit selbiger Ausstattung und der Nvidia GeForce GTX 1660 Ti on top für günstige 859 Euro. Abseits davon finden wir Gefallen am AVM Fritz!Fon C6 für 65 Euro und dem Google Chromecast für 29 Euro. Auch der kleine Fritz!Repeater 600 mit WLAN-Mesh macht für 33 Euro eine gute Figur unter den Angeboten.Abschließend bringen die Prospekte und Online-Shops der Händler ebenso gute Rabattaktionen für Haushaltsgeräte hervor. So gibt es einen Preisnachlass von 50 Euro auf Kaffeevollautomaten und Staubsauger . Mit dabei sind der Philips EP 2231/40 für nur noch 360 Euro und der iRobot Roomba i7158 Saugroboter für preiswerte 499 Euro. Bis zu 50 Prozent Rabatt könnt ihr euch zudem sichern, wenn ihr auf der Suche nach einem Einbaugerät seid. Kühlschränke, Geschirrspüler, Herdsets und Co. sind dabei stark reduziert. Besonders günstig ist die LG F14 WM Waschmaschine für nur noch 349 Euro. Saturn und Amazon