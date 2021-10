Kopfhörer Urbanista vorgestellt: 80 Stunden Akku dank cleverem Trick!

Dies ist ein Produkt, bei dem ich schon seit einigen Monaten den Hype verfolge! Urbanista, eine schwedische Lifestyle-Audiomarke, hat eben die kabellosen Kopfhörer "Los Angeles" mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) vorgestellt, die sich dank Solarenergie selbst aufladen können.

Akkulaufzeit bei bis zu 80 Stunden

Urbanista

Urbanista hat am Donnerstag, den 14. Oktober, sein Headset Los Angeles vorgestellt. Das Bluetooth-Headset mit ANC, das für weniger als 200 Euro verkauft wird, kann mit Solarenergie geladen werden.Nach Angaben des Herstellers werden die Los-Angeles-Kopfhörer permanent aufgeladen, wenn sie Licht ausgesetzt sind - sowohl in Innenräumen als auch im Freien. Theoretisch bedeutet dies, dass Ihr sie nahezu unbegrenzt nutzen könnt.Urbanista setzt auf die Powerfoyle-Technologie von Exeger, einem weiteren schwedischen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung dieser Zellen spezialisiert hat, die Lichtenergie in Strom umwandeln. Es ist nicht das erste Mal, dass diese Technologie in einem Headset zum Einsatz kommt. Im Jahr 2019 hatte Exeger bereits mit JBL an den Reflect Eternal zusammengearbeitet, aber die Crowdfunding-Kampagne kam nie zustande.Urbanista ist es gelungen, eine marktfähige Version des Konzepts herauszubringen, und das zu einem recht moderaten Preis von 200 Euro. Wenn ich die Gelegenheit habe, dieses Headset zu testen, werden wir also sehen - und hören - ob das Versprechen eines schier endlosen Hörvergnügens wahr ist, oder nicht.Die Tatsache, dass man sich nicht um das Aufladen kümmern muss, macht die Kopfhörer jedoch besonders attraktiv. Auf jeden Fall gibt Urbanista eine "Batteriereserve von 80 Stunden" an.Der Rest des technischen Datenblatts ist ziemlich Standard. Es gibt eine aktive Geräuschunterdrückung, 40-mm-Dynamiktreiber, einen 750-mAh-Akku, Bluetooth 5.2, SBC/AAC-Audiocodecs und einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz.