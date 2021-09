Windows Server 2022: Microsoft gibt allgemeine Verfügbarkeit bekannt

Mitte August hatte Microsoft bekannt gegeben, dass Windows Server 2022 freigegeben wurde. Nun folgt bereits die allgemeine Verfügbarkeit, wer möchte, kann nun also sicher aktualisieren. Details dazu stellt Microsoft im Windows Server Blog zur Verfügung.

Microsoft hat vor Kurzem bereits die neue Windows Server Version 2022 LTSC veröffentlicht. Die neue Version markiert zugleich den Wechsel auf den neuen Veröffentlichungsrhythmus, denn künftig gibt es nur noch alle zwei bis drei Jahre eine neue Version. "Kunden, die ein Upgrade auf Windows Server 2022 durchführen, können die Vorteile der verbesserten Skalierbarkeit nutzen, z. B. die Unterstützung von 48 TB Arbeitsspeicher und 2.048 logischen Kernen, die auf 64 physischen Sockeln für anspruchsvolle Tier1-Anwendungen ausgeführt werden. In dieser Version können Kunden auch die Vorteile von Weiterentwicklungen bei Windows-Containern nutzen", erläutert der Programm-Chef Bernardo Caldas Windows Server 2022 verbessert laut Caldas unter anderem die Anwendungskompatibilität von Windows-Containern, enthält HostProcess-Container für die Knotenkonfiguration, unterstützt IPv6 und Dual-Stack und ermöglicht eine konsistente Implementierung von Netzwerkrichtlinien mit Calico. Wir hatten über die Änderungen in der neuen Server-Version bereits mehrfach berichtet Für den Umstieg bietet Microsoft eine Reihe von Dokumentationen und Ressourcen. Zudem ist ein Einführungs-Event geplant.Auf dem kommenden Windows Server Summit am 16. September 2021 wird Microsoft eine Reihe an Informationen zum Umstieg und andere Themen ansprechen. Interessierte können sich zu der kostenlosen digitalen Veranstaltung anmelden.