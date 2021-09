Microsoft stellt den Support für Windows Thin PC im Oktober ein

Microsoft beendet nach zehn Jahren im Oktober die Unterstützung für Windows Thin PC. Diese spezielle Windows-Version basiert auf Windows 7, deren Unterstützung bereits offiziell im vergangenen Jahr eingestellt wurde.

Microsoft teilt zum Support-Ende mit:

Zur Erinnerung: Der Support für Windows Thin PC wird am 12. Oktober 2021 eingestellt.

Unternehmen, die Windows Thin PC noch verwenden, empfiehlt Microsoft, den Umstieg auf einen neueren Remote-Desktop-Client zu erwägen. Unternehmen, die Informationen zum Upgrade benötigen, sollten sich an den Originalgerätehersteller (OEM) oder den autorisierten Microsoft-Vertriebspartner wenden.

OEMs, die zusätzliche Informationen benötigen, sollten sich an ihren Microsoft-Vertriebsmitarbeiter oder Distributor wenden. Informationen über den Windows-Lebenszyklus finden Sie in den Windows-Lebenszyklus-FAQ.

Erweiteter Support endet

In einem kurzen Eintrag in der Microsoft TechCommunity hat der Konzern nun noch einmal an das bevorstehende Ende der Unterstützung von Windows Thin PC erinnert. Das hat das Online-Magazin MS PowerUser entdeckt. Windows Thin PC wurde im Jahr 2011 eingeführt, um in Unternehmen die Kosten für Desktop-Virtualisierungs-Lösungen zu senken. Windows Thin PC ist eine auf Basis-Feature abgespeckte Version von Windows 7, die in vielen Unternehmen zum Einsatz kam. Inwieweit das auch heute noch der Fall ist, ist nicht bekannt. Zahlen zur Verbreitung wurden von Microsoft nur selten genannt.Der Mainstream-Support für Windows Thin PC endete bereits am 11. Oktober 2016 nach fünf Jahren offizieller Unterstützung. Das nun angekündigte Ende der Unterstützung bezieht sich auf den erweiterten Support für Windows Thin PC, es gibt anders als bei Windows 7 keine weitere Verlängerung. Microsoft empfiehlt Windows Thin PC-Benutzern, den Umstieg auf einen neueren Remote-Desktop-Client zu erwägen und gibt entsprechende Hilfestellung.