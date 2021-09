AVM startet Wartungsupdate für die Wi-Fi-6 Fritzbox 7530 AX

Der Internet-Spezialist AVM hat nach einer langen Beta-Testphase jetzt das neue FritzOS 7.28-Update für den neuen Wi-Fi-6-Router FritzBox 7530 AX freigegeben. Neue Funktionen gibt es allerdings nicht, dafür gibt es eine Reihe an Verbesserungen.

Online-Updatefunktion nutzen

Release Notes FritzOS 7.28 FritzBox 7530 AX System: Verbesserung - Stabilität angehoben

Telefonie: Änderung - Notwendige Anpassung an veränderte Anforderungen zur Authentifizierung bei Google (Google-Telefonbuch und -Kalender)

Verbesserung - Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht

Verbesserung -Optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen

WLAN: Verbesserung - Stabilität angehoben

USB: Behoben - Mit macOS Big Sur Version 11.3 konnte keine Netzlaufwerkverbindung (SMB) aufgebaut werden

AVM hat mittlerweile einen großen Teil der Router auf das neue FritzOS 7.28 gebracht und einige Geräte auch schon auf Version 7.29 aktualisiert. Nun ist es auch für die FritzBox 7530 AX soweit. Neue Funktionen gibt es zwar nicht, dafür einige Verbesserungen, die den Alltag erleichtern sollen. So gibt es eine optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen. Auch die Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher wurde erhöht. Enthalten sind zudem wichtige Fehlerbehebungen unter anderem in Verbindung mit MacOS und fehlschlagenden Netzlaufwerkverbindung (SMB). Die Liste der Änderungen ist für die neue Version dieses Mal verhältnismäßig kurz. Wir haben die kompletten Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.Alle wichtigen Details zu dem Update findet man beim AVM-Support. Die neue Version kann ab sofort über die AVM-Webseite geladen oder gleich als Online-Update über die Nutzeroberfläche installiert werden. Dazu startet man die Benutzeroberfläche im Internetbrowser unter "fritz.box" und sucht mit dem Assistenten nach einer Aktualisierung. Dort findet man den Hinweis auf die neue Version unter "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren". Man bestätigt das Herunterladen und die Installation läuft dann automatisch.Alle Informationen zu dem Update für die FritzBox 7530 AX gibt es auf der Geräte-Seite bei AVM. Dort gibt es auch weiterführende Hinweise zu dem Update, sowie Tipps für die Durchführung der Aktualisierung.