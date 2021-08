Nur heute: LG OLED-Fernseher und mehr bei Saturn stark reduziert

Nur noch heute bietet der Online-Shop von Saturn die "Best of LG"-Deals mit stark reduzierten 4K-Fernsehern, OLED-TVs, Soundbar-Bundles und Haushaltsgeräten an. Die günstigen Technik-Angebote bieten eine Gutschein-Dreingabe von bis zu 500 Euro beim Kauf von LG-Produkten.

Saturn senkt mit dem "Best of LG"-Sale die Preise heute ein letztes Mal vorrangig für Fernseher, die vor allem mit preiswerten OLED-Modellen überzeugen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen diversen Bundles aus Smart-TVs, Bluetooth-Lautsprechern, Kopfhörern, Blu-ray-Playern oder Soundbars samt Subwoofer. Einzelne Fernseher werden zudem mit Gratis-Coupons im Wert von bis zu 500 Euro angeboten, die ihr für euren nächsten Einkauf bei Saturn nutzen und somit erneut sparen könnt.Für den Preisnachlass bei Saturn werden keine speziellen Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt. Der finale Preis wird euch direkt im Warenkorb angezeigt. In einigen Fällen ist die Lieferung - vor allem bei Großgeräten - mit Versandkosten verbunden. Alternativ kann während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden, um die Schnäppchen noch am selben Tag zu erhalten.Als Highlight der "Best of LG"-Rabattaktion wird im Online-Shop von Saturn der LG OLED 55 A1 9LA (55 Zoll) ausgeschrieben, der nicht nur auf 1149 Euro reduziert wird, sondern gleichzeitig einen 150-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf mitbringt. Höhere Coupon-Werte erreicht ihr, wenn ihr euch für die Flaggschiffe der südkoreanischen Fernseher entscheidet. So legt man zum beliebten LG OLED 65 CX 6LA (65 Zoll) für 2569 Euro einen Gutschein im Wert von 250 Euro und beim Kauf des XXL-Modells LG OLED 77 B1 9LA (77 Zoll) für 2999 Euro erhaltet ihr sogar 500 Euro on top. Unser Favorit: Der LG OLED 65 B1 9LA (65 Zoll) für 1799 Euro zuzüglich 250-Euro-Coupon.Abseits davon könnt ihr euch beim Kauf der Soundbar-Systeme LG DSN9YG und LG DSN8YG für 599 Euro respektive 519 Euro einen Gutschein im Wert von 50 Euro sichern. Oder aber man greift zu einem der durchaus attraktiven Bundles. Zum Nanocell-Fernseher LG 65 NANO 867NA (65 Zoll) für 799 Euro gibt es zum Beispiel die LG Tone Free FN6 True-Wireless-Kopfhörer gratis. Den größeren LG 75 UP 7800 9LB (75 Zoll) verkauft Saturn abseits seiner Prospekte zudem für 1299 Euro und legt die LG DSN4 Soundbar samt Subwoofer kostenlos bei. Kompakter geht es mit dem LG 43 UP 7800 9LB (43 Zoll) für 429 Euro inklusive LG PL2 Xboom Go Bluetooth-Lautsprecher.Abschließend solltet ihr einen Blick auf die Haushaltsgeräte der Südkoreaner werfen, die sogar versandkostenfrei geliefert werden. Mit dabei sind zum Beispiel die LG F4WV Waschmaschine für 379 Euro und der LG GBB 61 Kühlschrank mit Gefrierfach für nur noch 449 Euro. Der nachfolgende Button führt euch direkt zur Rabattaktion bei Saturn. Saturn und Amazon