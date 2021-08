Bis 5.5 GHz: Intel 13. Gen Raptor Lake-Chips zeigen sich in Leak

24 Kerne, 32 Threads und bis zu 5,5 GHz im Top-Modell: Ein Leak will die komplette Produktcode-Liste von Intels kommender 13. Chip-Generation, der Raptor Lake-S Familie, liefern können. Intel schickt sich damit an, im Single-Thread-Bereich die Leistungsspitze zu halten.

Die 13. Intel-Generation zeigt sich in einem ersten Leak

Intel Core i9 K-Series: 8 Raptor + 16 Grace = 24 Cores / 32 Threads / 36 MB Cache

Intel Core i7 K-Series: 8 Raptor + 8 Grace = 16 Cores / 24 Threads / 30 MB Cache

Intel Core i5 K-Series: 6 Raptor + 8 Grace = 14 Cores / 20 Threads / 24 MB Cache

Intel Core i5 S-Series: 6 Raptor + 4 Grace = 14 Cores / 16 Threads / 21 MB Cache

Intel Core i3 S-Series: 4 Raptor + 0 Grace = 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Cache

Intel Pentium S-Series: 2 Raptor + 0 Grace = 4 Cores / 4 Threads / 6 MB Cache

Das Top-Modell ist ein echtes Taktmonster

Mit Raptor Lake schickt sich Intel an, im Laufe des Jahres die Nachfolger der Alder Lake-Familie vorzustellen. Jetzt will AdoredTV laut WCCFtech auf Basis sogenannter SKUs (Stock Keeping Units), einfach gesagt Produktcodes, einen Überblick des geplanten Line-ups von ersten Intel Raptor Lake-S-Chips bieten können. Teil des neuen Angebots sind demnach zwei neue Kern-Architekturen die sich aus Leistungskernen des Typs Raptor Cove und verbesserten Gracemont-Cores für Effizienz zusammensetzen.Im Anschluss die Raptor Lake-S Desktop CPUs und Konfigurationen, die der Hersteller laut des geleakten Dokuments für den Start in diesem Jahr vorsieht - aktuell noch ohne die Intel-typische Nummerierung.Wie die Liste zeigt, will Intel an der Spitze mit der Core i9 K-Serie 8 Leistungs- und 16 Effizienz-Kerne bieten und kommt damit auf 24 Kerne und 32 Threads. Darüber hinaus wird aktuell vermutet, dass im Vergleich mit den Alder Lake-S Desktop CPUs eine Steigerung der Taktrate von 200 MHz anvisiert wird. Der Raptor Lake-S i9 könnte damit 5,5 GHz in der Spitze erreichen.Weitere Neuerungen, die allen neuen Chisp zugeschrieben werden: ein größerer L2-Cachespeicher, den Intel wohl als "Game Cache" vermarkten will. Auch ein Support von höheren DDR5-Geschwindigkeiten ist vorgesehen, das Leak spricht hier von "bis zu 5600 Mbps." Die TDP-Werte (PL1-Rating) für die Raptor Lake-Familie sollen bei 125 Watt liegen. Wie immer gilt: Bis offizielle Informationen sind alle hier genannten Details noch mit Vorsicht zu genießen.