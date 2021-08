WhatsApp Beta-Test: Chat-Transfer von iOS zu Android ist gestartet

WhatsApp startet in einer neuen Beta-Version für iOS ein vor Kurzem angekündigtes Feature. Nutzer können jetzt die Migration ihrer Chats vom iPhone zu einem Samsung-Gerät ausprobieren. Allerdings wird der Test nur einer kleinen Anzahl an Nutzern zur Verfügung gestellt.

WhatsApp startet die Migration von Chats von iOS auf Android

Exklusiv: Nur für Samsung-Handys

Bei der Vorstellung der neuen Samsung Falt-Smartphones hatte es am Rande noch eine weitere Ankündigung gegeben: WhatsApp hatte bei dem Unpacked Event bestätigt, dass man an einer neuen Option arbeitet, um den Umzug von iOS zu Android zu erleichtern. Mithilfe der neuen Beta-Version 2.21.160.16 ist nun schon der Startschuss gefallen (via WhatsApp Beta Info ). Erste Beta-Tester sehen die neue Option und können die Migration mit wenigen Klicks starten.Ganz "ohne" ist die neue Funktion dabei nicht, auch wenn man sich vielleicht denkt, dass das ganz einfach vonstattengehen müsste. Das Problem dabei ist, dass die Chats bei WhatsApp lokal und Ende-zu-Ende-verschlüsselt auf den Geräten gespeichert sind. Für einen Umzug muss das also mitbedacht werden.Wer überprüfen möchte, ob er schon zu den ersten glücklichen Testern gehört und neben einem iPhone auch ein Samsung-Smartphone zum Ausprobieren am Start hat, checkt die Einstellungen in WhatsApp: In der iOSApp findet man den neuen Punkt über das Menü und Chats. Dort wird bei den Testern neu "Chats auf Android verschieben" angezeigt. Der Rest ist selbsterklärend. Falls "Chats auf Android verschieben" noch nicht zu sehen ist, wurde die neue Funktion für den Account noch nicht aktiviert. Das selbst ändern kann man nicht, man kann nur abwarten.Um den Chatverlauf auf ein Android-Telefon zu übertragen, benötigen man die "Switch to Android"-App. Laut der Ankündigung von WhatsApp ist die Funktion zunächst nur für Samsung-Handys verfügbar und nur in die Richtung weg vom iPhone hin zum Android-Smartphone möglich.